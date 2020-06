Écrit par Thierry C. | 22 Juin 2020 à 11h41 | 1042 bims

Le Ryzen 5 3600 repasse sous la barre des 180 €, avec une offre que l'on trouve chez Amazon. Il faut par contre être patient, il s'agit d'une précommande disponible dès le 28 juillet. À 177,65 €, livraison offerte (expédié par Amazon), on se rapproche des meilleures offres constatées en ce début d'année 2020. La puce, nous ne la présentons plus en détail, mais si vous n'êtes pas familiers sachez qu'il s'agit d'une Hexacore multithreadé, dont la fréquence de fonctionnement varie de 3.6 GHz à 4.2 GHz en boost, pour un TDP est de 65W seulement. Notez également qu'il s'agit d'un vendeur tiers si cette information est cruciale. Voilà pour cette puce qui a fait ses preuves depuis son arrivée sur le marché. Si vous n'êtes pas pressés et que vous voulez profiter de cette offre, notre lien est en bas de page.