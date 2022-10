Qui est-ce qui mouline le plus rapidement au monde ? Jusqu’à hier, c’était encore à un CPU AMD que revenait ce titre : un vénérable FX-8350 qui avait, un beau jour de novembre 2012 (le 19, pour être exact), assuré les 8,794 GHz avec l’aide d’Hélène. De manière curieuse, HWBot ne reconnaît pas le record, et lui préfère un FX-8370 à 8,722 GHz : ah, la belle époque de Bulldozer !

Qu’à cela ne tienne, le 13900K et sa consommation gargantuesque — à chaque génération, nous pensons toucher la limite à ce niveau, à chaque génération, nous sommes surpris — ont sécurisé une nouvelle première place avec 8,812 GHz, toujours sous azote liquide et au moyen d’un coefficient multiplicateur de 88 pour une fréquence de bus de 100,15 MHz : décidément, le 13 900K ne semble pas apprécier de changement à très haute fréquence sur sa cadence non multipliée !

Au niveau du reste de la configuration, nous sommes sans surprise sur du bien lourd : une ROG Maximum Z790 Apex, une alimentation G1600 de chez LEPA (elle LEPA mal non ?) et… pas bien plus d’information sur la carte graphique ou la RAM. Par contre, nous savons que le bousin ne tournait que sur ses 8 P-Core, bénéficiant ainsi de leur design revu afin de mieux monter dans les tours : Intel ne nous avait pas menti ! Reste que ce genre de prouesse est loin d’être donné au premier venu, et que, vu la consommation de base de la puce, mieux vaudra avoir un sacré refroidissement pour en tirer plus que les spécifications de base !