Vous connaissez sans doute les Arctic P12 PWM PST, ces ventilateurs utilisés sur les AIO de la marque, mais également comme ventilation de boîtier si nécessaire. Polyvalents, ces modèles le sont et ils sont également bon marché. Si vous cherchez de quoi booster votre aération, sans trop vous casser les oreilles, vous savez que les P12 PWM PST sont parfaitement adaptés, surtout si le budget est serré. Et ça tombe bien, puisque le prix du lot de 5 passe d'environ 40 € à 25,99 € chez Amazon. Du côté des chiffres, on sait qu'ils tourneront entre 200 et 1800 tr/min, pour brasser jusqu'à 95,7 m3 d'air par heure chacun. La pression statique annoncée est de l'ordre de 2.2 mmH2O, suffisamment élevée donc si vous les utilisez sur un radiateur. Leur principal atout est de faire tout ça avec un minimum de bruit. Alors, vous avez besoin de moulins pour bien ventiler votre intérieur ? Notre lien est disponible juste en dessous.