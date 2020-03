Si vous n’avez pas suivi l’actualité d’Apple de ces dernières années, une controverse régnait depuis quelques années, concernant le clavier. En effet, dans une optique de finesse toujours plus réduite, la firme pommée a troqué son mécanisme en ciseau pour un nouveau, nommé butterfly qui était, disons... peu fiable, c’est le moins que l’on puisse dire. Nous avions déjà vu que le MacBook Pro était revenu à la version antérieure, mais qu’en est-il des autres modèles ?

Hé bien, pour cette version 2020 du MacBook Air 13", l’histoire se répète ! Le clavier Magic est de retour, mais ce n’est pas la seule chose nouvelle. Le design des connexions de la batterie et du touchpad évolue, permettant désormais un remplacement simplifié. D’autres composants ont également gagné un système de fixation à base de vis, plus durable que l’adhésif, bien que ce dernier — et la colle — soit toujours présent pour sceller l’appareil. De même, le SSD et la RAM restent soudés, ce qui est une pilule difficile à avaler pour un placement tarifaire si premium.

Finalement, le MacBook s’en sort plutôt bien avec 4/10, qui n’est, certes, pas dans l’absolu un bon score, mais, repassé dans le contexte d’un ultraportable d’Apple, est plutôt bon. Alors, ce MacBook, une bonne affaire ?