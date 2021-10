Back 4 Blood est le nouveau jeu coopératif dans un monde de zombies et autres créatures peu sympathiques. La philosophie, pompée sur Left 4 Dead dévelopé pourtant par le même studio, permet à 4 joueurs, dont un dirigé par vos mimines tartinées de Nutella du p'tit dej, les autres étant soit des humains en réseau, soit des bots commandés par l'ordinateur, d'évoluer dans un milieu que l'on peut qualifier d'assez hostile, même franchement hostile. Pour donner vie à tout ça, exit le Source Engine quand Turtle Rock battait pavillon Valve, bienvenue à l'Unreal Engine 4. Et petite cerise sur le gâteau, le DLSS et le FSR sont fonctionnels. Comment tout cela fonctionne sur nos machines ?

GameGPU a fait le test, et s'il y a une chose que l'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas grand chose à craindre de ce jeu. En FHD, détail max, sans artifice d'upscaling, la RX 590 déboite 101 images par seconde. En haut les RTX 3080/Ti plafonnent à 354. Dès lors, les résultats en QHD n'ont plus trop d'intérêt, et on glisse directement en UHD. Une RX 590 à pwal passe à 38 ips, monte à 43 avec FSR, la GTX 1070 passe de 46 à 55 avec FSR, les moyennes sont très hautes déjà pour ces cartes pas du tout taillées pour cette définition. En un mot comme en mille, vous pourrez y jouer sans redouter le diaporama, quelle que soit votre carte.