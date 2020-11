Après un Origins convaincant et un Odyssey addictif, voici un peu de Assassin's Creed Valhalla... Kassandra laisse sa place à Eivor, qui peut être aussi bien de sexe féminin que masculin, et nous partons donc pour les contrées nordiques et leur mythologie sublime. N'oubliez pas que vous pouvez aussi suivre le live directement sur Twitch et suivre la chaîne via le bouton "❤ Suivre".

Début du Ragnarök à 15h15