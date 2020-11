Après deux Comptoiroscopes plutôt agités (surtout un), on se devait de tester Watch Dogs: Legion un peu plus longuement. C'est donc un Let's Play ultra classique mais riche en déconnade que vous allez vivre en direct avec un léger différé. N'oubliez pas que vous pouvez aussi suivre le live directement sur Twitch et suivre la chaîne via le bouton "❤ Suivre".

Début du live à 16h30