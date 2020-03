Ce matin a eu lieu la cinquième et dernière manche de jeu de Go opposant l'intelligence artificielle de Google, AlphaGo, au joueur professionnel coréen (9e dan) Lee Se-Dol. Pour rappel, le score était de 3 à 1 pour la machine, l'humain a perdu, mais a su remonter lors de la quatrième manche grâce à un jeu qui lui ressemblait plus. Lors des premières confrontations, il a essayé de jouer des coups non référencés pour arriver à tromper la base de données de l'algorithme et c'est au final son vrai jeu personnel qui arrive à mettre en difficulté la machine. Dommage qu'il n'ait pas fait l'inverse du coup.

Avec les commentaires de Chris Garlock et Michael Redmond (joueur 9e dan), nous avons pu suivre une manche tout aussi serrée que la précédente. AlphaGo était cette fois le joueur blanc, Lee Se-Dol a donc eu le premier coup. L'avantage au temps était toujours du côté de la machine, mais moins marqué que précédemment. AlphaGo a encore placé des coups étranges et difficilement analysables pour Michael Redmond. Limite de la machine ou résultat de calculs de probabilités ? On sentait dans tous les cas que les deux présentateurs s'étaient vraiment pris au jeu, toute la partie leur ayant permis de partir dans divers pronostiques, allant jusqu'à jouer une centaine de coups pour en imaginer l'issu.

Nous y sommes, la cinquième manche est terminée et le résultat est là. AlphaGo 4 - 1 Lee Se-Dol. La fin de partie a été tendue, Lee Se-Dol ayant pris une pause durant les derniers échanges. Malgré ses efforts, AlphaGo a gardé le dessus et si le jeu était serré, le joueur humain a fini par abandonner la partie. C'est un fait et un événement, la machine a vaincu l'homme sur un jeu dont les règles n'étaient jusque là maîtrisées que par lui. La chose ne va pas manquer de piquer la curiosité d'autres pointures du jeu de Go et on espère que Google et DeepMind accepteront de confronter leur algorithme avec eux (surtout si cela offre à chaque fois $1 million à des organismes de charité).

Pour les plus curieux qui ont suivi l'événement et s'intéressent au jeu de Go, vous pourrez en apprendre les règles assez simplement sur le site jeudego.org et trouver des partenaires pour joueur en ligne sur les serveurs KGS et IGS-Pandanet, ou en France grâce à la Fédération Française de Go qui a des antennes dans de nombreuses villes. Si vous êtes déjà à l'aise avec les règles, vous pourrez pousser votre analyse des parties ayant confronté AlphaGo et Lee Se-Dol sur la chaine YouTube DeepMind dont le lien se trouve à la suite, grâce à des vidéos récapitulatives de quinze minutes.

L'avenir ! (Image par Kristian Hammerstad)