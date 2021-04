À moins de roupiller tranquillement dans une grotte, attendant que le virus disparaisse de lui-même, vous n'êtes pas sans savoir qu'Intel bosse sur une famille de GPU pour le gaming. Basée sur l'architecture déclinable Xe, la famille DG2 est pressentie pour arriver cette année, voire l'année prochaine. La carte flagship embarquerait 512 Execution Units, le TDP serait à 275 W, et ce n'est pas tout.

Des documents leakés (truqués ?) par le YouTubeur MLID montrent un premier sample de cette carte, avec un refroidisseur à 2 moulins axiaux, mais selon la source, le design définitif ne serait pas arrêté, avec la possibilité qu'il y ait 3 ventilateurs. 16 gigots de GDDR6 complèteraient la description. Les performances attendues seraient comprises entre la RTX 3070 et la RTX 3080, donc quelque chose entre RX 6800 et RX 6800 XT également vu la promiscuité entre les cartes rouges et vertes. Ces 512 EU carbureraient à 2.2 GHz, tandis que le procédé initialement choisi serait le N6 de TSMC. Le bus mémoire serait de 256-bit, choix cohérent par rapport à la quantité de VRAM.

Intel plancherait aussi sur une solution nommée en interne par XeSS, que l'on pourrait traduire par Xe Super Sampling, et qui serait une solution à la philosophie identique au DLSS, et/ou au AMD FidelityFX Super Resolution. Tout cela est intéressant, et si on peut faire confiance à Raja Koduri pour son expertise en la matière, on rappellera qu'Intel s'est planté souvent sur les performances à cause de pilotes pas au point, on se souvient des iGPU Broadwell très puissants, mais minés par des pilotes qui n'ont jamais pu être satisfaisants du fait d'un stuttering impossible.

C'est un chantier énorme, mais Intel a, cette fois, les armes pour réussir ce challenge. Entouré des bonnes personnes, le fondeur peut venir jouer les trublions, surtout si la pénurie ne le touche pas comme elle frappe les autres.