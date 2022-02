Ce n'est pas la première fois que nous avons les résultats de MindFactory, un colosse germain qui est moins cachotier que nos enseignes gauloises sur ses statistiques de vente. La semaine dernière, n'en déplaise à certains excités du bocal, les revenus générés par les ventes de cartes mères Intel ont dépassé ceux d'AMD, et ce pour la première fois depuis des années. C'est donc la preuve que le géant bleu est revenu dans la compétition, ce dont nous ne doutions pas depuis le test CDH fait par les mains expertes de Riton des Garrigues, et l'usine à neurones de Nico. Et si les gens étaient globalement lassés par un énième Skylake, ou pas hypés par un Rocket Lake transitoire, Alder Lake séduit beaucoup plus.

Toutefois, vous avez noté que nous parlons de revenus générés, pas de nombre de cartes vendues. Ainsi, Intel a rapporté 234655,9 €, contre 208235,85 € à son meilleur ennemi, soit des parts de 53 et 47 %. Par contre, en se focalisant sur de nombre de cartes, AMD domine avec 1590 unités contre 1390 à Intel. Les parts passent à 53.9 % pour les rouges contre 46.1 aux bleus. L'AM4 est le seul représentant côté AMD, tant que Zen 4 et l'AM5 ne sont pas là, en revanche, chez Intel, les 1390 ventes se répartissent comme suit : 810 cartes maman pour le LGA1700, 470 pour le LGA1200 et 80 pour le LGA1151.

En vendant moins de cartes, Intel a offert plus de thunes à Mindfactory, le calcul est simple, le prix moyen des cartes est plus haut que chez AMD. Et effectivement, les modèles LGA1700 sont plus onéreux que leurs homologues AM4, compensant en matière de revenus leur plus petit nombre. Ça remue, et c'est pas mal, cela corrobore d'ailleurs les classements de vente de CPU Mazone, où Intel y fait une incursion nettement plus marquée que ces dernières années, où il se faisait laminer sur les ventes au détail. (Source TechEpiphany)