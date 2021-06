Que faire quand on est à court de catastrophes naturelles et quand on a déjà un peu trop abusé de l'excuse de la coupure d'électricité, mais qu'on aimerait tout de même encore un peu faire grimper les prix ? Eh bien on casse ce qu'il faut soi-même ! Plus sérieusement, gros troll poilu pas très gentil ni juste mis de côté, le plus gros producteur coréen de NAND et de DRAM après Samsung a reconnu avoir livré un batch de wafers de DRAM défectueux.

SK Hynix n'a évidemment pas chiffré la taille du problème, mais une rumeur anonyme fait circuler le chiffre de 240 000 wafers (donc potentiellement entre 10 et 100 millions de puces ?) et un dommage estimé à 1,7 milliard de dollars, ce que le constructeur dément catégoriquement, affirmant que celle-ci est totalement disproportionnée et exagérée. Il aurait d'ailleurs demandé à engager des poursuites contre ces allégations mensongères diffusées sur la toile. À titre indicatif et pour mettre ce chiffre supputé en perspective, SK Hynix débite mensuellement approximativement 1,8 million de wafers, dont environ 80 % sont montés de DRAM.

En attendant, le constructeur a confirmé travailler avec les « quelques » clients - non identifiés - ayant réceptionné ces fameux wafers défectueux, afin de procéder à leur rappel, puis remplacement. SK Hynix dit qu'il est trop tôt pour estimer les pertes potentielles, mais pense que ça ne lui coutera normalement pas trop cher, puisque l'origine du problème serait simplement liée à un « défaut de contrôle qualité » et non à la production. Quoiqu'il en est, fût-il petit ou grand, cela reste un incident assez peu flatteur pour son image, d'autant plus qu'il est bien malvenu en cette période de disette du semiconducteur, on comprend donc très bien que le producteur coréen veuille étouffer la chose rapidement et en silence. C'est de bonne guerre ?