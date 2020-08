Le monde du hardware n'est pas toujours un milieu tendre et facile, et parfois les fabricants ne sont pas simples avec leurs employés. Bien entendu, cela touche tous les constructeurs et fondeurs, et il n'est pas rare de voir des mouvements de personnes allant d'une société à l'autre selon les humeurs ou les besoins personnels. Et comme souvent, il faut prendre des pincettes lorsque quelqu'un dénonce telle pratique ou tel employeur après un licenciement, mais cette fois ce serait un groupe de plusieurs individus qui a exprimé son mécontentement par rapport à Intel au sein de la division chinoise de la R&D.

Interesting post *somewhere* by a former Intel employee.



"What's Going On With Intel"



Part 1 pic.twitter.com/mDhCwKRN6w — RetiredEngineer® (@chiakokhua) July 29, 2020

Voici la première partie du thread, vous pouvez aller sur le compte en question pour avoir l'ensemble du texte

Bien qu'il faut prendre des grosses pincettes - surtout que cela passe par une traduction et par des personnes tierces - le sujet reste intéressant et pourrait donner lieu à des investigations par la suite. Pour résumer, il semblerait que la gestion des nouveaux nodes soit divisée en deux groupes, dont l'un fait partie du Technology Manufacturing Group - qui est divisé en 3 entités depuis fin 2018 - et qui se met au dessus de l'équipe de R&D chinoise. De ce fait, la pression qui se répercute serait quasi militaire, avec des demandes parfois insensées comme des modifications rapides des nodes utilisés sur les CPU et chipset. Ce serait cette gestion qui a donné la pénurie de puces en 14 nm par exemple.

Pour ce qui est du 10 nm, l'erreur serait en partie humaine aussi, en utilisant des équipes qui ne seraient pas adaptées à la production de CPU, qui à cause de leur fréquence élevée demande un process plus pointilleux. Ce serait donc un ensemble de facteurs techniques et humains qui aurait causé les plus gros soucis de la firme ces dernières années, et si l'arrivée de Jim Keller semblait mettre un peu de fraîcheur dans cet environnement malsain, son départ n'aidera probablement pas à rassurer certaines équipes d'ingénieurs au sein de l'entreprise. Espérons que les derniers changements dans la direction permettront de régler au moins les facteurs humains. (source : Guru3D via Twitter)