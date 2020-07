TSMC, acronyme de Taiwan Semiconducteur Manufacturing Company, vient d'être déclaré plus grosse entreprise dédiée au semiconducteur au monde. Il y a deux façons de voir la chose. Soit on regarde du côté de la bourse, soit on regarde les parts de marché. À ce double jeu, TSMC gagne. Son action a subi un petit bond il y a quelques jours, qui dure, et qui lui permet actuellement d'être capitalisée à hauteur de plus de 313 milliards de dollars US. À titre d'exemple, Intel et Nvidia sont à 250 milliards chacun. Cela fait de l'entreprise la championne de sa catégorie, tellement qu'on ne se souvient presque plus de ses concurrents directs comme Global Foundries, Pegatron, Winstron, et qu'on ne conserve qu'Intel et Samsung en tête !

Si on regarde cette fois du côté des parts de marché, TSMC recueille selon TrendForce (qui tient aussi DRAMExchange pour les stats des puces mémoire de tous les bords), 51.9% de ces parts. On sait qu'Apple est le partenaire principal, mais Nvidia l'est après, et depuis peu AMD. En même temps, la firme ne roupille pas et cherche à se développer chaque année, en bossant sur des nodes toujours plus fins mais sophistiqués, et ça nécessite un max de blé pour les mettre au point, ce qui pourrait expliquer qu'il ne resterait que les deux autres gros pour tenir la cadence, non sans difficulté.

Au final, même si la firme perd Huawei, ce qui devrait lui en toucher une sans faire bouger l'autre dans ses finances, TSMC va devenir de plus en plus incontournable, car elle ne s'endort pas du tout sur ses lauriers.