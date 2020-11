Passage obligatoire avant la commercialisation dans la région, l'enregistrement réalisé par ASUS le 19 novembre auprès de l'office de régulation EEC - Eurasian Economic Commission - est de taille, avec pas moins de 30 nouvelles références déposées. Comme d'habitude, ça ne signifie pas que chaque modèle verra bien le jour sur le marché, mais cela donne une bonne idée des plans du géant taïwanais pour les derniers GPU de Nvidia et AMD. En effet, on y trouve un peu de tout : de nouvelles références RX 6800 et RX 6800 XT, des versions blanches ROG Strix du très haut de gamme Ampere RTX 3090, une seule RTX 3060 Ti pour l'instant dans la gamme Phoenix, et plus notablement 7 références de RX 6900 - avec un modèle présumé de référence RX6900-16G, mais aussi des variantes TUF et ROG Strix, donc sous-entendu des modèles customisés !

Il faut savoir qu'AMD n'a pas encore confirmé que la RX 6900 XT existera en modèle autre que celui de référence, mais n'a jamais non plus clairement affirmé que la RX 6900 XT sera bel et bien une exclusivité de la maison. Jusqu'à présent, aucun constructeur n'a encore parlé de RX 6900 XT customisées et il n'a pas encore eu de leak suggérant leur existence. Il se murmure toutefois que les partenaires seraient en pourparler avec AMD pour que la chose se concrétise. Après tout, ce serait tout de même bien dommage que le come-back d'AMD sur le très haut de gamme soit privé de ce traitement ! Notez que l'enregistrement EEC ne parle pas de RX 6900 XT, mais systématiquement de RX 6900, ce qui interpelle forcément aussi. Soit ASUS a fait une erreur, soit une RX 6900 est effectivement au programme chez AMD, peut-être le GPU Navi 21 XTX customisable par les partenaires, tandis que la RX 6900 XT serait une exclusivité AMD ?

Côté calendrier des paper-launches 2020, rappelons que le feu vert pour les RX 6800 customs sera donné par AMD le 25 novembre et que la RTX 3060 Ti est a priori fixée par Nvidia au 2 décembre. La date officielle de la RX 6900 XT est le 8 décembre, mais contrairement aux RX 6800, AMD n'a pas donné de date pour les hypothétiques RX 6900 (XT) personnalisées par les partenaires, d'où l'incertitude et donc les rumeurs... (Source : Videocardz, EEC)