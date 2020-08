Nous n’avons pas eu beaucoup l’occasion de parler d’Azza dans nos colonnes, il faut dire que la marque n’a aucun distributeur direct en France, mais ses produits sont disponibles chez plusieurs de nos voisins européens, notamment en Allemagne, et donc assez facilement accessibles.

Dans son catalogue, Azza propose de la ventilation, quelques alimentations et de l’AIO, toutefois, sa spécialité sont les boîtiers, pas toujours très orignaux si l’on s’en tient à sa gamme standard, mais la catégorie « Innovative Case » vaut assez le coup d’œil, surtout si vous êtes à la recherche d’un produit peu ordinaire et qui reste abordable (tout le monde n’est pas In Win) !

Le boîtier Pyramid Mini 806 vient compléter la série de boîtiers pyramidaux de la marque, les Pyramid 804V et 804 qui sont beaucoup plus grands. La Mini 806 affiche des dimensions de 435 x 368 x 368 mm, pèse tout de même 6,3 kg à vide avec sa structure acier/alu et 4 panneaux en verre trempé. Contrairement aux Pyramides plus grandes pouvant accueillir de l’E-ATX, la Mini 806 est là pour satisfaire les amateurs de mini-ITX. À cause de la taille et de la forme particulière, il y a naturellement d’autres restrictions à prendre en compte, par exemple un ventirad de 85 mm de haut seulement, un GPU pouvant mesurer 280 mm à l’horizontale dans sa propre chambre (une extension PCIe de 20 cm est incluse) et une alimentation strictement SFX.

La face arrière.

Pour le stockage aussi, il faudra se satisfaire de 2 emplacements 2,5" seulement. Côté ventilation, un seul ventilateur 120 mm est présent au sommet, un modèle Hurricane II Digital RGB de la marque, sur un emplacement pouvant aussi accueillir un AIO de la même taille si le cœur vous en dit. Notez que les panneaux en verre ne ferment pas le boîtier intégralement de chaque côté, des découpes sont présentes au sommet et dans la base, dont une plus grande à l’arrière pour accéder aux I/O du hardware.

Pas grand-chose de prévu pour les I/O en façade.

Une belle vitrine originale, mais comme avec tout boîtier à l’orientation table de bench, gare à la poussière. Cette chose particulière a-t-elle un prix ? Un peu quand même, un référencement chez Alternate la place à 249,90 € (contre 270,90 € pour les modèles 804), disponible à partir de novembre 2020. C’est évidemment un peu cher, mais on dira que c’est le minimum à payer si vous êtes lassés des clones cubiques et rectangulaires, et cherchez quelque chose d’un peu différent.