On s'ambiance, mais sur pied cette fois

Le RGB est omniprésent dans le monde de l'informatique et s'étend des périphériques (claviers/souris, etc), aux différents composants de nos configurations ! Si vous n'êtes pas le chanceux propriétaire d'un équipement déjà paré de DEL, plusieurs fabricants se sont lancés dans l'accessoirisation, comme NZXT ou Corsair pour citer les plus gros. Au comptoir, on aime quand ça brille est nous avons eu l'occasion de tester certains produits de la gamme HUE2 chez le premier ou encore le très réussi kit pour écran iCUE LS100 de chez Corsair. Mais il en existe d'autres ! Aujourd'hui, nous avons mis la main sur un nouveau produit de la gamme iCUE, les LT100. Il s'agit d'un kit d'éclairage d'ambiance qui accessoirement pourra servir de porte-casque. Allez, on vous montre comment ça fonctionne..