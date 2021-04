HWiNFO vient de se voir mis à jour, en version 7.02. Le suivi est fréquent pour cet utilitaire, mais cette mouture est une vraie bouffée d'oxygène pour ceux qui suivent les technologies récentes. Avant de les détailler, rappelons que ce petit logiciel est probablement le plus complet qui soit, avec un suivi des fréquences en temps réel, avec une mise à jour bien plus véloce que celle du taskmanager de Windows, et c'est avec lui uniquement que vous pourrez voir du throttle CPU par exemple alors que les autres n'en rapportent pas. Il donne aussi des tas d'infos sur les sondes, les températures, les tensions, la ventilation, et le matos utilisé dans votre configuration.

La 7.02 a suivi l'arrivée de Rocket Lake, du Z590 et du Resizable BAR, et ça c'est bien pour tous ceux qui ont une chaine complète le gérant, ou qui possèdent une plateforme Intel série 11. Du coup tout ce qui touche, de près comme de loin, aux chipsets Intel série 500 est détecté et décodé. Le monitoring de Navi 14 est présent, celui de Navi 21 restauré en utilisant au minimum les Adrenalin 21.3.1. Chez AMD, le support de l'AGESA 1.2.0.1 est opérationnel, les Threadripper Pro et ceux à venir ont aussi leur place dans la base de données, les APU Raven Ridge, Renoir et Cezanne ont un bug de classement des coeurs rectifié. Ça plus plein de petites choses font de ce soft une solution à essayer gratuite et complète.