Avec la sortie des RX série 6000, AMD a sorti des cartons une nouvelle technologie, nommée Smart Access Memory, ou SAM en abrégé. Derrière ce terme marketing se cache le Risizeable Base Address Register, une fonctionnalité faisant partie des dernières spécifications du PCIe 4.0, mais ne requérant cependant pas la vitesse de transmission du PCIe 4.0 pour être activable. En interne, AM permet au CPU d’utiliser davantage d’adresses RAM pour communiquer avec la carte graphique, levant ainsi possiblement un goulot d’étranglement si un jeu venait à trop tirer sur le processeur... encore faut-il que votre système soit compatible.

Officiellement restreints aux CPU Zen 3 soit les Ryzen 5000, de nombreux internautes se sont interrogés sur la raison technique de cette limitation (d’autant plus qu’Intel a annoncé dans la foulée proposer un support pour les chipsets série 400 et les CPU de 10ème génération), et force est de constater qu’ils ne sont pas seuls : les fabricants de cartes mères ont aussi réfléchis dans leur coin. Après un ASUS pas vraiment du plus concluant sur les performances du bousin, mais ayant réussi à le faire fonctionner le SAM sur un Ryzen 5 1700 sur une carte B450, c’est désormais au tour de MSI d’y aller de ses expérimentations.

En effet, des screenshots non officialisés par la firme font le tour du web, affichant un 4700G (et un 3700X, non reporté ici), tous deux basés sur une architecture Zen 2, montés sur une mobale MSI X570 Unify... avec ce fameux SAM actif. Pour autant, nous n’aurons pas de performances ici, la carte graphique installée étant de marque NVIDIA, et donc encore non compatible avec cette amélioration.

Hack ? Fake? Difficile de déterminer à la seule vue des images. Néanmoins, si un concurrent a réussi l’exploit sur un processeur plus ancien, l’information est tout à fait plausible. Reste à voir ce qu’il en est à l’usage, particulièrement au niveau des cartes mères compatibles et des potentiels gains en situation réelle. Affaire à suivre ! (Source : WCCFTech)