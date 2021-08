Et voilà, comme annoncé l'année dernière, le suédois Mionix est officiellement de retour aux affaires après une période de trouble et d'incertitudes quant à son avenir, mais le retour aux commandes de son fondateur lui a donné la chance d'un second souffle, une occasion qu'il ne lui faudra évidemment ne pas manquer ! Les hostilités reprennent ainsi avec une nouvelle mise à jour des grands classiques immortels du constructeur, à savoir les souris NAOS, CASTOR et AVIOR.

Aucun nom n'a changé ni d'ailleurs leur forme iconique respective, Mionix jouant naturellement sur la notoriété des éditions précédentes, elles gagnent chacune tout simplement un suffixe PRO, et un nouveau manteau rafraichit avec du hardware de pointe pour pouvoir pénétrer tête haute le marché du périphérique gaming de 2021. La promesse de Mionix ? Des composants de la meilleure qualité pour les joueurs, pour un prix accessible à tout le monde — rien que ça ! Sans plus attendre, voyons ce que ça donne sur le papier, mais d'abord en vidéo pour commencer :

Mionix NAOS PRO CASTOR PRO AVIOR PRO Dimensions (longueur x largeur x hauteur) 131 x 83 x 39 mm 122 x 69 x 40 mm 126 x 66 x 37 mm Poids 102 g 92 g 98 g Type Droitier Ambidextre Ambidextre Prise en main Palm grip Toutes Full Palm Claw Patins 100 % PTFE Boutons 7, programmables 6, programmables 9, programmables Interrupteurs Khail 80 millions de clics Capteur Optique, PWM-3370 19000 DPI (réglable par pas de 50) Tracking de 400 IPS Liftoff 1-2 mm Taux d'interrogation de 1000 Hz Branchement Câble tressé ultra flexible 1,8 m USB 2.0 Éclairage 2 zones 16,8 millions de couleurs Plusieurs effets lumineux Autre ? Revêtement UV doux Revêtement UV doux Caoutchouc anti-déparant Compatibilité Windows Prix 69,99 € Page Produit NAOS PRO CASTOR PRO AVIOR PRO

De jolis triplés, les connaisseurs remarqueront d'emblée que très peu a changé en surface et c'est certainement mieux ainsi, rien de tel pour rappeler les anciens fans de la marque au bon (?) souvenir de leur NAOS, CASTOR ou AVIOR trépassée — ou peut-être toujours en service d'ailleurs. Tous les modèles sont sobres, discrets et modestement illuminés, on n'en demanderait pas plus. Bref, aucune recette de base n'a vraiment changé, avec des CASTOR et AVIOR taillées pour convenir à un public très large, et une NAOS PRO plus tranchée pour le joueur droitier qui aimer prendre sa souris à pleine main.

Notons que Mionix n'a pas (encore) succombé à la mode des souris légères, avec une moyenne de 97 grammes, les nouvelles PRO ne manqueront pas de faire travailler un peu le poignet. Cela étant dit, tout le monde n'est pas fan non plus des souris ultras légères, un peu de diversité est toujours bienvenue. Niveau hardware, le constructeur n'a pas manqué de choisir le meilleur capteur PixArt du moment, déjà aperçu dans la Makalu 67, mais qui n'est pas encore très répandu pour l'instant. Enfin, comme chez d'autres, les interrupteurs d'Omron ont été éjectés en faveur de ceux de Khail.

Le prix commun du trio est assez à la hauteur de ce que l'on pouvait attendre de mulots de ce calibre. Ils sont disponibles dès aujourd'hui directement sur le site du fabricant ou chez certains revendeurs en Europe. Finalement, pour accompagner le tout, sachez que Mionix a aussi introduit de nouveaux tapis, une gamme très complète nommée ALIOTH, comprenant 6 déclinaisons de taille médium au 4XL, résistantes à l'eau, lavable et une surface douce. Tout le monde devrait donc maintenant pouvoir y trouver tapis à son bureau pour sa nouvelle Mionix !