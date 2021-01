Iiyama profite de l'entame de la nouvelle année et de l'imminence du CES 2021, pour revenir brièvement sur ses dernières créations, probablement histoire de ne pas se faire oublier au milieu d'un marché très concurrentiel et franchement bien garni. Bon, et puis ça tombe bien, parce qu'on avait aussi légèrement zappé de les présenter le jour respectif de leur lancement l'année dernière (sauf le modèle 34 pouces), et avec un peu de chance, vous les aviez peut-être ratés aussi... Il s'agit grosso modo du résumé des lancements 2020 du constructeur, en l’occurrence pour sa gamme G-Master d'écrans incurvés Red Eagle, avec 4 modèles et des diagonales pour tous : le 34 pouces GB3466WQSU-B1, le 31,5 pouces GB3266QSU-B1, et les 23,6 pouces G2466HSU-B1 et GB2466HSU-B1 !

Comme souvent chez Iiyama, ces écrans n'ont pas vraiment vocation de casser la barrière des nouvelles technologies en bêta-test sorti franchement des labos et de repousser les limites de l'affichage gaming, mais avant tout d'offrir un mélange de caractéristiques modernes convenables (même si on s'interroge encore sur l’intérêt de l'incurvé 1500R pour une dalle 24") pour la majorité des joueurs et sans casser la banque. Tout exploitent une dalle VA (et hop, on a déjà perdu la moitié) avec un taux de rafraîchissement entre 144 et 165 Hz, tous certifié au moins FreeSync Premium, donc avec la présence de la LFC. Sans plus attendre, les voici côte à côte suivis du super tableau résumant les caractéristiques qui comptent le plus ! Ils sont naturellement déjà tous trouvables dans le commerce un peu partout, à des tarifs relativement raisonnables.