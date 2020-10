À peine annoncés, et les voilà déjà qui bourlinguent sur Cinebench R20. AMD a dévoilé, dans les grandes lignes, le contenu de sa gamme Ryzen 5000, avec 4 bouzins qui devraient tout déchirer, grâce à l'augmentation du CCX de 4 à 8 coeurs, offrant à chacun d'eux un accès direct à la mémoire L3, éludant au passage les latences qui minaient encore les Ryzen 3000. En tout cas, pour les CPU ayant un seul CCX comme les 5600X et 5800X, ça devrait être plus bénéfique que ceux en ayant deux, comme les 5900X et 5950X. En tout cas, voilà qui va mettre Intel encore plus en difficulté, lui qui ne prévoit de riposte qu'au premier trimestre 2021, si tout va bien.

Cinebench R20 a accueilli ces CPU, avec les scores suivants, répertoriés dans un tableau tout zouli, avec des valeurs phare empruntées à CPU Monkey (et CDH pour le 3700X.)

taggle Coeurs/threads Simple CPU MULTI CPU 5950X 16/32 641 10360 5900X 12/24 629 8168 5800X 8/16 618 5724 5600X 6/12 604 4312 3800XT 8/16 539 5122 3900XT 12/24 539 7244 10900K 10/20 539 6399 3700X à 4.4 GHz 8/16 511 5223

Il est donc clair qu'un cap a été franchi avec ce score CPU, qui se sert donc des améliorations architecturales de Zen 3, mais aussi d'une fréquence boost plus élevée, ce qui renvoie tout ce qui a été fait jusque-là assez loin, au-delà des 600 points psychologiques. On devra toutefois attendre les tests officiels, pour le voir le comportement plus général des CPU dans divers environnements, et avec divers logiciels. C'est à cette condition que l'on aura un vrai bilan, Cinebench étant traditionnellement favorable à AMD depuis le lancement des premiers Ryzen, et n'étant pas l'indicateur fiable à 100% du vrai comportement des puces. Nous serions quand même étonnés que les choses soient moins bonnes que Zen 2 ou Comet Lake, faut pas pousser mémé dans les orties non plus !

Vidéo @ BryanHeemskerk