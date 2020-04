no ragotz

Le Wi-Fi 6 est en train de venir petit à petit dans l'ensemble de nos maisons, notamment grâce - ou à cause selon les goûts - des nouvelles box internet cocorico ou bien des "améliorations" des chipsets/cartes mères, comme la neuvième bis dixième génération de chez Intel. Mais le potentiel de ce protocole n'est pas utilisé à son plein potentiel, ce qui a amené Broadcom à proposer une évolution de celui-ci basé sur l'attribution d'une nouvelle fréquence d'utilisation : le 6 GHz. Une évolution basique nous diriez-vous, mais sachez que sur le papier cela est plus intéressant, car la largeur de bande passe à 160 MHz de base, réduisant les perturbations par les autres appareils, la latence et augmentant le débit.

Mais l'entreprise se heurte à un souci classique, il faut que la FCC lui autorise l'utilisation de ces nouvelles bandes, qui ne sont pas libres de droits. Si Broadcom aurait pu racheter ce spectre-là, la FCC préfère proposer un vote pour que la zone autour des 6 GHz soit disponible à l'ensemble des fabricants sans licences, afin de limiter une position dominante, le Wi-Fi 6E étant après une innovation applicable chez tous les acteurs du réseau aérien. Le vote se produira donc le 23 avril prochain, avec un soutien de l'ensemble des acteurs du consortium Wi-Fi pour la popularisation de cette mise à jour de la norme. Cependant, d'autres appareils critiques sont déjà présents - du matériel médical par exemple - et cela peut influencer en partie le vote, bien que l'issue favorable semble la plus plausible. (source : CNet)