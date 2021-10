Le bêta de Battlefield 2042 bat son plein, et est même sur la voie de sa propre fin. Le but est de dénicher les bugs et peaufiner le netcode en vue du lancement final dans quelques semaines. C'est bien entendu le moteur maison Frostbite qui sert de base à tout cela, aussi nous ne serons pas spécialement dépaysés par le rendu final du jeu. Certes le jeu est en bêta, mais on peut penser que le titre qui sera donné en tant que "terminé" ne sera pas bien loin en termes de performances de cette phase de test. TPU a fait les mesures, avec les délicatesses que cela entraine, à savoir des sessions de jeu pas du tout reproductibles, avec un nombre de participants qui peut varier d'une session à une autre, ainsi qu'une charge CPU et de la puce réseau pouvant influencer les scores, à moins que notre confrère ait choisi une map vide créée par ses soins.

Quelle que soit la définition, on retrouve quand même un classement et une hiérarchie connue, avec la RTX 3090 qui domine en UHD, mais qui est battue en FHD et QHD. La RX 6800 XT bat les RTX 3080, la 3080 Ti reprend des forces en UHD. En UHD également, on constate que la RX 6600 XT s'effondre complètement, ce qui n'est pas le cas de la RTX 3060 pourtant inférieure en termes de performances brutes. Il est compliqué de ne pas y voir un effet des seulement 8 Go de VRAM, mais ce constat est mis à mal par la RTX 3070 qui, elle, tient le coup avec la même quantité de mémoire. La raison pourrait être un manque d'optimisation, ou une insuffisance de la mémoire cache sur ce moteur, mais il se passe un truc.

Au final, ça mouline quand même pas mal du tout, et c'est plutôt bon signe !