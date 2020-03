Le moddeur à l'origine du projet HD Reworked a donné des informations supplémentaires, en sus d'avoir délivré la version "Toussaint" 11.0. Comme vous le savez, cela fait des années que ce dernier embellit le jeu, avec des textures qui n'ont plus rien à voir avec le jeu originel, qui améliorent les mesh également, avec un Level of Distance précis, allongé et de grande qualité (la distance de visibilité des objets et leurs améliorations ont été allongées), et tout ça sans pomper dans les performances ni la VRAM de votre carte graphique.

La version Toussaint n'est que l'avant-dernière du projet initial. La prochaine nommée Ultimate devrait arriver cet été, elle sera estampillée 12, et ce sera la dernière de ce projet pharaonique. Passé cette version, il n'y en aura plus aucune autre, mais peut-être que le gadjo s'attaquera à Cyberpunk 2077 ? Il est évident que ce travail, qui lui aura pris 5 ans, nécessite de ne pas compter ses heures, et pose la question au fond de l'altruisme dans un milieu qui ne cesse de monnayer chaque création, à titre d'exemple des assets pour l'Unreal Engine 4. Il est également légitime que ces moddeurs soient rétribués en contrepartie pour leur boulot colossal, qui ne peut être fait en amont par les développeurs, car trop chronophage.

En tout cas, voilà la version 11, qui pèse quand même plus de 7Go de datas, à condition, comme toujours, d'être inscrit sur le Nexusmods.