Malgré le très gros fail de départ et la déception des joueurs qui avaient été séduits par les promesses merveilleuses du studio (et Sony derrière) - un exemple parfait d'une communication marketing un tantinet foireuse -, on ne peut toutefois qu'admirer le fait que Hello Games ne s'est pas enfui avec le pognon accumulé pour finir ses jours dans le silence, bien au contraire. Après une période de réflexion suivant le flop initial, le studio n'a eu de cesse de travailler sur son seul bébé et d'en étoffer et améliorer le contenu contre vents et marées.

Par exemple, promis dès le départ et donc longtemps attendu par les joueurs, le multijoueur avait finalement commencé à montrer le bout de son nez en mai 2018, il fut ensuite définitivement intégré avec la grosse mise à jour "NEXT", qui marquait aussi le second anniversaire du jeu et accessoirement sa renaissance. Une première grande contribution majeure depuis le lancement et rapidement suivie d'une autre seulement quelques mois plus tard avec le lancement de l'expansion "The Abyss" !

Petite avance rapide à 2020, approximativement 3,5 ans après le lancement du jeu, on assiste aujourd'hui à l'introduction de l'expansion "Living Ship", une énième grosse mise à jour (2.3) introduisant entre autres une nouvelle classe de vaisseaux biologiques (une douzaine de variantes et qu'il possible de faire "pousser"), une nouvelle petite histoire sur l'origine de ces vaisseaux, de nouveaux événements spatiaux mystérieux et aléatoires, et toujours plus de NPC plus ou moins louches pouvant être approchés - bien sûr, le tout répondant toujours aux règles de la fameuse génération procédurale fortement exploitée par le studio pour son jeu spatial. En outre, Hello Games a profité du patch pour corriger certains aspects du jeu, améliorer les performances en matière de génération et de rendu des terrains par le GPU, et optimiser la consommation de mémoire. Pour découvrir le patch note et le reste du contenu de cette update 2.3, c'est par ici.

Alors ? Assez pour relancer l’intérêt envers le jeu et peut-être motiver une nouvelle tentative d'exploration (si ce n'était déjà fait) ? En tout cas, rares sont les titres de jeu vidéo pouvant réellement se vanter d'avoir fait l'objet de tant de travail après leur lancement, d'autant plus lorsque celui-ci avait fait un gros flop et attiré autant de mécontentement, donc à défaut d'admirer le jeu, on peut au moins reconnaître le dévouement presque sans faille du studio envers son jeu.