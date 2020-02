Si vous avez besoin de place sur votre bureau (Windows) et que vous avez de la place sur votre bureau (Ikea), pourquoi ne pas opter pour le format 32/9 et une dalle DFHD de chez Samsung ? Nous parlons là du C49HG90, un écran de 49", équipé d'une dalle VA de 3840x1080 pixels au rayon de courbure de 1800R.

Dans un cadre professionnel, l'utilisation d'un tel monstre est sensée, puisqu'il permet en outre un double affichage. En jeu, il sera également parfaitement capable, l'écran disposant d'un temps de réponse de 1 ms et d'un taux de rafraîchissement de 144 Hz (Compatible FreeSync). On trouve généralement ce modèle autour des 850 €, avec une tendance autour des 770 € depuis la fin d'année dernière. Chez Cdiscount, vous trouverez le C49HG90 à 766,70 €. L'application du code GAMER10 vous permet de faire tomber le prix à 690,03 €, un tarif sacrément intéressant pour cet écran aux specs alléchantes. Si vous cherchez un vaste affichage, suivez notre lien en bas de page (et ça rime en plus).