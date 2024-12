Les Catalyst 9.4 testés

no ragotz

Le site TweakTown vient de publier son analyse de la fournée d'Avril des Catalyst d'ATI. Les 9.4 y sont opposés aux 9.3 sur trois gammes de HD4800 : la HD4850, la nouvelle HD4890 et pour finir la HD4870 X2. Du côté des jeux quelques uns des best-sellers du moment sont au menu, avec Crysis Warhead, Far Cry 2 ou encore Left 4 Dead, le tout en 1680*1050, 1920*1200, 2560*1600 et plusieurs réglages de qualité. Tout un programme donc, à découvrir sur le lien ci-dessous.

