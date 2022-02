NVIDIA a lancé ses cartes Ampere, avec des GPU nommés par nombres pairs : GA102 en haut, GA104 au milieu, GA106 un peu en bas. Il y a fort fort longtemps, nous avions entendu parler du GA103, un GPU qui, finalement, n'a jamais refait parler de lui, tombé dans les catacombes des rumeurs foldingo. Et pourtant, sans tambour ni trompette, il existe et se retrouve déjà en action chez Zotac. C'est même le GA103-200 qui a trouvé une maison, et il animera les RTX 3060 Ti du constructeur, en lieu et place du GA104. Sur ce dernier, seulement 5 GPC sur 6 pédalaient, 19 TPC et 38 SM au lieu de 24 et 48, 152 TMU au lieu de 192, 152 tensor cores au lieu de 192, 38 RT cores au lieu de 48, 80 ROP au lieu de 96, et donc 4864 cuda cores FP32 au lieu de 6144, tout ça constituait l'essence même de la RTX 3060 Ti. Mais las de fournir des cartes avec de vieux GPU peu rentables et castrés, voilà le GA103-200 qui le remplace.

À première vue, rien ne change dans les caractéristiques, ni les fréquences, ni la consommation. Chez Zotac, le seul moyen de reconnaitre une carte "ancienne" d'une nouvelle réside dans le nom : X arrive et cela permet d'identifier au premier coup d'oeil un GA103.

Mais le GA103 complet n'est pas celui qui se retrouve dans les RTX 3060 Ti. En effet, la version overkill regroupe 7680 cuda cores et un bus mémoire 256-bit. Peut-être le verra-t-on dans la RTX 3070 Ti 16 Go, ce qui devrait bien booster ses performances, alors que la version 8 Go est à 6144 cuda cores. Mais on ne voit pas NVIDIA ne pas utiliser plus massivement ce GPU.