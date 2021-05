Écrit par Thierry C. | 04 Mai 2021

Une autre vision de l'aircooling

On s'attaque aujourd'hui à un gros morceau de l'aircooling. Vous pensiez le Dark Rock Pro énorme ? Le NH-D15 massif ? vous n'avez pas encore vu le gros bébé dont il est question. La marque qui nous le sert promet des performances dignes d'un watercooling. Comment est-ce possible ? Hé bien le modèle est conçu autour d'un énorme condenseur et d'une chambre à vapeur. Quatre ventilateurs se chargent ensuite d'en extraire la chaleur. Mais est-ce que cette solution est à la hauteur de ses promesses ? Nous allons vérifier ce que vaut l'Icegiant Prosiphon Elite en pratique.