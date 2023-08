Nous avons essayé • Arctic Summair Plus

Canicule, Canicule, on t...



On te subit d'habitude !! Vous vous attendiez à quoi ? La canicule nous donne chaud, on est déshydraté, fatigué, irritable... et si pour le premier effet indésirable cité, une bonne binouse bien fraîche ça aide, que faire pour supporter le reste ? Arctic nous offre une solution simple à laquelle personne n'avait pensé avant lui : le ventilateur ! Après cette petite pointe d'ironie, nous allons vous présenter Summair, un ventilateur de bureau qui devrait nous aider à passer des heures plus fraîches devant notre PC.