Test • NZXT H6 Flow RGB

La tronche de biais !

NZXT n'en fini pas de renouveler sa gamme de boîtiers et nous sort aujourd'hui le H6 Flow. Mais qu'est-ce que c'est que ce nouveau modèle ? Le H6 Flow s'insère dans la gamme des boîtiers à doubles compartiments, et se veut plus compact que le H9 que nous avons testé dernièrement. Le format carré est abandonné par la marque, au profit d'un design biseauté. Contrairement à des modèles qui utilisent ce type de design, mais côté verre trempé, NZXT a choisi d'incliner la partie arrière du boîtier et d'y placer trois ventilateurs de 120mm. Cette inclinaison permet à la soufflerie d'arroser l'intérieur sans venir percuter un angle en façade. Cette solution est-elle efficace ? Nous allons le découvrir ensemble après la présentation de la version RGB du modèle.