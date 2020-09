jouer avec style, ok, mais l'efficacité dans tout ça ?

Tout le monde ou presque connaît Micro-Star Internation ou plutôt MSI. La firme taiwanaise est l'un des leaders dans le monde des composants informatique. Spécialisée dans la fabrication de cartes mères (plus de 4M d'unités vendues en 2010), elle propose également des cartes graphiques. Comme toute entreprise qui se respect, la marque diversifie ses activités jusqu'à proposer des périphériques, des solutions de refroidissement, des PC prêts à l'emploi, et -ce qui nous intéresse aujourd'hui- des boîtiers. MSI n'en n'est pas à son coup d'essai et possède un catalogue d'une dizaine de références, qu'elle vient d'agrandir justement avec l'arrivée du MPG Gungunir 110, décliné en deux versions M ou R. Le modèle, qui se veut abordable, met le paquet sur la ventilation et le RGB, positionnement gaming oblige. MSI nous propose de tester la version R de son boîtier, alors on se lance, comme son nom l'indique... après la présentation d'usage, tout en espérant qu'il ne rate pas son objectif.

• Côté street price, ça dit quoi ?