En fin de semaine, nous vous rapportions qu’une fuite de code source aurait touché Windows XP, totalisant une cinquantaine de gigots. Alors que nous pensions innocemment à des applications possibles par des surcouches de compatibilité telle Wine, ou des projets visant, eux aussi, à offrir une expérience proche de Windows ; voilà qu’une bizarrerie d’un tout autre niveau nous parvient, suite à ce leak.

En effet, ce n’est absolument pas da la partie code en tant que telle ni des rouages internes de l’OS dont il est question, mais d’un simple thème nommé Candy, qui n’est pas sans rappeler celui d’un concurrent, nommé « Aqua ». Aqua ça fait référence ? Tout bonnement à l’interface des Mac de l’époque... et c’est ici que nous touchons un sujet tendancieux. La firme pommée a en effet toujours cultivé un sentiment d’exclusivité — il n’y a qu’à voir le niveau des débats entre fans depuis qu’iOS permet de placer des widgets sur l’écran d’accueil, plus de 10 ans après Android — et voir le style graphique repompé a de quoi faire se hérisser les poils desdits fans. De plus, le niveau de qualité du résultat est fortement inégal, oscillant entre les boutons plutôt bien retranscrits malgré une typographie manquant de centrage, et les barres de fenêtres ainsi que la barre des tâches inachevée.

Selon toute probabilité, ce thème est issu de travaux de recherches préliminaires effectués par Microsoft aux prémisses de son bébé. Des commentaires laisseraient même à penser que ce design à base de boutons ronds aient été utilisés pour tester l’interface de modification du thème, dans le panneau de configuration, puis qu’il soit tombé dans l’oubli. De toute manière, dévoiler au grand publique une version aussi inspirée par la concurrence de son interface aurait presque sûrement été suivie d’un procès de la part d’Apple, apportant de sérieuses conséquences financières. La conclusion de l’histoire est connue de tous : XP sort finalement équipé d’un thème bleu, Luna, assez révolutionnaire pour l’époque. Toute une époque ! (Source : The Verge)