Alors que Windows XP était mort et enterré depuis 2014 (pour les particuliers) ; voilà que l’un de plus populaires systèmes d’exploitation de la firme à la fenêtre refait surface. Non, il ne s’agit pas d’un remake, bien que la pratique soit particulièrement à la mode chez les éditeurs de triple A, mais d’un fait bien plus grave : une fuite du code source.

Publié sous la forme d’un torrent sur le controversé site 4chan, le fichier README indiquant usuellement les instructions d’installation et d’utilisation du logiciel nous informe que le hacker à l’origine de la fuite serait animé par la seule volonté de rendre le code accessible à tous... ce qui n’est pas impossible, étant donné le faible attrait financier que représentent les machines encore sous XP. Certes, certains appareils sensibles comme les distributeurs de billets ainsi que les machines de certains pays en voient de développement tournent encore sur l’OS vétuste, mais la politique très stricte de mise à jour de la Raymonde a eu raison de la grande majorité des acteurs privés. Reste à voir ce que les projets comme Wine ou ReactOS peuvent faire des informations contenues dans ce code. Rappelons toutefois que, légalement, aucun de ces projets ne peut réutiliser les données fuitées, ce qui rend leur exploitation d’autant plus fastidieuse.

Notez que la fuite concernerait également Windows Serveur 2003, ce qui n’est pas très étonnant puisque cette version n’est à quelques détails près qu’une adaptation d’XP pour les grosses machines du secteur privé ; mais aussi Windows CE, des morceaux de MS-DOS, ou encore.... des références à des théories du complot concernant Bill Gates. Le hacker aurait-il une dent particulière contre la firme aux tout-petits-logiciels ?

Contacté à ce sujet, Microsoft a sobrement commenté que la firme enquêtait sur l’affaire : encore rien de bien probant ! Néanmoins, son caractère authentique aurait été affirmé par le site The Verge : un argument de taille. Quant aux conséquences pratiques de cette affaire, ça, il faudra patienter encore un peu... (Source : multiples dont Tom’s et The Verge)

Voilà un logo qui ne ressort pas souvent !