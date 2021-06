Elle est loin dernière nous l'époque du hardware « moche », très utilitaire, mais pas forcément optimisé ni particulièrement soigné, bien que la déferlante récente de matériel illuminé et vitré n'a certainement pas convaincu tout le monde non plus, on peut tout de même penser que la grande majorité d'entre est bien contente de ne plus avoir à faire aux superbes tours beiges ayant été en vogue pendant longtemps, avant que la vague d'esthétisme touche (enfin) le milieu. Et pourtant, comme pour toutes les vieilleries, il y a toujours des amateurs irréductibles à qui ces choses manquent un peu, souvenirs aussi d'une ère où l'informatique enchainait les évolutions à un rythme autrement plus soutenu qu'aujourd'hui et où l'on se laissait encore plus facilement émerveiller. Peut-on toujours en dire autant aujourd'hui, alors que bon nombre d'entre nous semblent avoir été quelque peu désensibilisé face aux évolutions technologiques, qui n'en sont pourtant souvent pas moins fantastiques ? Bon, on s'égare un peu.

Bref, le PC n'échappe pas non plus à cette mode du vintage, dans laquelle certains se réfugient et où l'ont cherche généralement à marier l'ancien et le nouveau, un combo qui peut parfois paraitre quelque peu contre nature, un peu comme coincer un moteur de Ferrari dans le coffre d'une 2CV, ou mettre des sièges en cuir chauffants et massant dans une BX. Mais c'est tout à fait jouable, alors pourquoi s'en priver ?

Ce qui nous intéresse aujourd'hui est donc le cas de ces fameuses builds que les passionnés ont surnommées « sleeper PC ». Leur spécificité principale est la présence d'un hardware plus ou moins moderne installé dans un « boitier » datant définitivement d'une autre époque. Mine de rien, les standards n'ont pas franchement évolué ces dernières années, ce qui veut dire qu'il est encore parfaitement envisageable de caser du Ryzen 5000 avec une RTX 3090 dans un joli boitier beige d'antan. Bien entendu, à cette époque les agréments de conforts, pouvant aujourd'hui être considérés comme basiques, n'étaient pas très répandu à ce moment-là, pour ne pas dire inexistants, et ne parlons même pas de la notion de ventilation et de filtration. Mais mis à part ces quelques détails, il y a peu d'obstacle — hormis son égo — pour se faire un presque vrai PC « comme avant », avec des baies 5.25 » ! Un tour dans le grenier, à la déchetterie ou un vide-garage permet encore souvent de dégotter bien des « merveilles », qui sont par ailleurs aussi d'excellents cobayes pour s'essayer au modding sans ruiner du matos neuf !

Zou, sans plus attendre, admirons quelques-unes de ces vieilleries « new age » que l'on peut très régulièrement croiser dans les tréfonds d'internet ! En vrai, il n'y a presque rien qu'un peu d'ARGB et de peinture ne puisse remettre au gout du jour...

Four numéro 1 !

Four numéro 2 !

Four numéro 3 !

Un peu de RGB, et tout va mieux !

Mmmmmmhhhhh... Comment ça, "une intrue" ?

Aaaaah, les bons vieux et magnifiques autocollants en façade !

Certes, cette dernière est un peu hors catégorie, mais cela n'en reste pas moins un bel example de mélange d'ancien et de nouveau !