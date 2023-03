Les modèles de Penryn

Intel dévoile sa future roadmap consacrée aux diverses déclinaisons du Penryn, concurrent du K10 d'AMD. Gravé en 45nm et reprenant l'architecture Core 2 tout en l'améliorant, le Penryn sera décliné dans un premier temps en 4 modèles Quad Core et 4 modèles Dual Core. Ces nouveaux processeurs seront toujours étiquetés Core 2 Quad et Core 2 Duo.

Nous avons donc dans l'ordre, le QX9650 à 3 Ghz pour 12 Mo de L2 et TDP 130 Watts, le Q9550 à 2.83 Ghz pour 12 Mo de L2 et TDP 95 Watts, le Q9450 à 2.66 Ghz pour 12 Mo de L2 et TDP de 95 Watts et le Q9300 à 2.5 Ghz pour 6 Mo de L2 et TDP de 95 Watts.

Enfin pour les Dual Core, le E8500 à 3.16 Ghz pour 6 Mo de L2 et TDP de 65 Watts, le E8400 à 3 Ghz pour 6 Mo de L2 et TDP de 65 Watts, le E8300 à 2,83 Ghz pour 6 Mo de L2 et TDP de 65 Watts et enfin le E8200 à 2.66 Ghz pour 6 Mo de L2 et TDP de 65 Watts.