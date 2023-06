Computex 2023 • l'USB4 1.0 sur desktop se montre en circuits et en chiffres

Alors que l'USB4 2.0 et ses 80 Gb/s voire 120 Gb/s a été officialisé en octobre dernier, l'USB4 1.0, la norme a qui l'on pourrait décerner l'ordre des nominations les plus foireuses du secteur, fait finalement parler un peu de lui via deux de ses intégrateurs les plus opérants, à savoir Realtek et ASMedia — filiale d'Asus.

C'est le contrôleur RTS5490 qui à pris la pose chez le crabe, supportant des vitesses jusque 40 Gb/s avec un flux montant et quatre flux descendants, le tout rétro compatible avec l'USB 3.2 gen2x2 à 20 Gb/s, mais aussi toutes les autres versions antérieures. Le Power Delivery normé en 3.1 est aussi de la partie, capable d'envoyer 240 W par exemple sur un dock ou un portable. Le Displayport 2.1 natif est également de la partie supportant l'UHBR20, soit 20 Gb/s par canal, soit un max de 80 Gb/s, comme le DP 2.0.

Ce n'est pas encore demain que ça va atterrir sur les mobos... © photo Techpowerup 1 & 2

Chez ASMedia, c'est le ASM4242 qui enfin devrait débarquer sur le marché d'ici la fin d'année, après quelques tumultes du côté des certifications par l'USB-IF, et qui est actuellement dans une phase finale de contrôle qualité, entre autres sur les implémentations Thunderbolt plus anciennes. À noter que ce dernier ne sera compatible qu'avec un mode alternatif DP en 1.4a. Couplé à un pont USB4 ↔ PCIe 4.0 ASM2464, on vous laisse apprécier les débits obtenus avec des SSD PCIe 4.0, avec un bond significatif face aux contrôleurs USB4 actuellement disponibles :

Cet ASM4242 est d'ailleurs en démo chez MSI, avec la carte d'extension USB4 PD100W, dotée de deux ports USB4 à 40 Gb/s et deux ports DP 1.4a, en sus d'une capacité de PD de 100 W sur l'un des ports USB4. Ce contrôleur devrait faire une entrée fracassante sur la prochaine gen de cartes mères en particulier sur les solutions à base d'AMD, dont l'intégration de puces Intel est un peu comme le wasabi : ça ne plait pas à tout le monde !