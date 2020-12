L’appât du gain est une chose néfaste et désastreuse et pas que sur des choses réputées comme la DRAM ou les GPUs. Car aujourd'hui, c'est un secteur "moins visible" mais qui nous concerne tous qui est touché, il s'agit d'un fabricant de carte son célèbre répondant au nom de Creative. La faute pointée : l'attrait du terme audiophile pour augmenter sa marge sur ses dernières Sound BlasterX AE-9. Si nous avions déjà quelques doutes avec la dernière carte son externe orientée console de jeu, là c'est la déception de la part d'un fabricant qui nous a habitué à des périphériques d'un rapport qualité/prix exceptionnel depuis plus de 20 ans.

Alors pourquoi une telle grogne vous vous dites ? C'est que l'appareil vendu comme un produit exceptionnel n'est tout simplement qu'une carte son ... de qualité correcte. Dans les arguments qu'annonce la source, nous avons une dose de discours pas très professionnel. Pourtant ça commençait bien avec en plus un bon processeur des DACs ESS Sabre 32 (ce qui n'est pas la référence du composant mais juste de sa gamme, nous ne savons pas si c'est du fond de cuve ou du fleuron du fabricant) que nous retrouvons même sur certaines cartes mères haut de gamme - comme les AORUS de GIGABYTE. Mais les amplificateurs intégrés que vous pouvez voir sur l'image ci-dessus sont le minimum acceptable en audio et sont loin d'être des références de qualité, les NE5534/2114D se vendent à 1$ l'unité (sans prix de gros) et ne sont clairement pas du haut de gamme, on aurait aimé des Burr-Brown à ce prix là, qui sont vraiment réputés.

C'est bien joli de présenter fièrement ses amplificateurs, encore faudrait-il que ce soit vraiment de la qualité

Mais le pire reste la promotion du boîtier d'interface extérieur - que l'on salue quand même car il permet de déporter les connexions en façade - car il s'agit juste de la même interface que la majorité des cartes son pour musiciens. Pour faire simple, les alimentations Phantom (le +48V pour alimenter les micros) ne fournissent pas des micros de meilleure qualité mais juste une technologie différente (cette alimentation est historique, actuellement une simple entre +12V suffirait largement). Cependant il est vrai qu'une connexion XLR diminue le bruit de la carte son, mais le rapport signal à bruit annoncé très faible de -129 dB sera vite pollué par l'environnement - et inaudible pour 99,99% d'entre-nous - car il est difficile de descendre en-dessous de -100 dB en réalité sans devoir retoucher son installation électrique. Bref ça nous donne une débâcle d'arguments idiophiles audiophiles pour vous vendre une carte son à 300$ sans vaseline alors que honnêtement, autant prendre une référence professionnelle dans votre magasin de musique préféré à ce prix là ! Nous espérons que ce genre de pratique ne se développera pas plus à l'avenir... (Source : pcworld)