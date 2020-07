"Eh, qu'est-ce que tu regardes ?"... "euh rien Nadine, rien du tout". L'homme rabattit le clapet de son ordinateur dans le but de s'expliquer "mais j'ai rien fait je te dis !". Michel est administrateur réseau et aime beaucoup les câbles, non pas qu'il n'aime pas les femmes, mais leurs linéarités et leur rangement lui procurent une certaine satisfaction. Connaissez-vous le câble pr0n et ses différentes facettes ? Si regarder des RJ45 se faire sertir est votre passe-temps, ce billet devrait réellement vous plaire. Vous ne voyez pas de quoi on parle... Ah, il est loin le temps où les salles serveur des petites SSII ressemblaient à des spaghettis. La fameuse époque du "ça branche, ça marche" est donc révolue, le fonctionnel serait-il devenu l'esclave du look ? La propreté avant tout chef !

Loin de nous l'envie de vous présenter des tonnes de RJ45 en rouleau sur des photos - nous avons trop de respect pour vous faire ça ! Il s'agira ici de mettre en avant les plus belles salles serveur et PC du net. Nous en soulignerons les courbures et la performance de l'exercice. Sera-t-il possible de s'y retrouver lorsque tout est rangé ? Difficile à dire, beaucoup aiment le "bordel" organisé - ce n'est pas ce que vous croyez - le tout avec agilité et tout plein de post-it. Alors c'est parti pour du câble, des prises et des couleurs !

On démarre soft, simple, avec un management accessible à tous - mais si, vous pouvez y arriver... Voici des équipements bien rangés ! Saurez-vous trouver Charlie celui relié au PC du secrétariat ?

Le violet, c'est aussi une couleur à la mode en ce moment. Allez, on se retrousse les manches, on accroche les gros serflex et on nous fait de beaux boudins de câbles ! Combien de modules SFP et de brins de fibre optique sur cette photo ? Vous avez 10 minutes.

Le câble management du Prométheus doit au moins être de cet acabit. Ne nous dites pas que Wi-Fi aura pris le pas sur le cuivre et l'optique... Prochain métier en vogue, ergonome de RJ45. Alors ils vous plaisent ces câbles verts ?

Plus d'excuses pour ne pas ranger votre PC hein ! Le travail effectué sur cette photo est quand même magistral et digne d'un super-héro de data center.

Non, nous n'allions pas oublier le PC et les "câble management" de qualité qui peuvent s'y trouver. Ici nous sommes face au dos d'une configuration dotée de cablemod de marque Mod One. Vous voyez qu'il est possible de parfaitement optimiser le circuit, de manière à n'avoir rien qui se croise et un accès total au matériel en un rien de temps. Ici, pas de serre-câble ou de peignes, des réglettes sont présentes pour maintenir en place le câblage.

Ici, nous avons le câble management d'un projet nommé Trinity. Il s'agit d'une création de l'artiste DeZoTriX, qui par ailleurs est très réussie. Comme vous pouvez le constater, c'est propre, avec des réglettes et une utilisation parfaite des passes câbles. Bon, pour les couleurs c'est au gout de chacun, c'est peut-être un peu pâle, mais ce n'est pas le sujet de ce billet.

Alors convaincu de cette première vague de pr0n à base de branchements ? Bien entendu, nous n'allions pas vous montrer le rangement de Kévin sur son nouvel Alienware, le monde professionnel se prête plus à ce genre d'exploit. Alors bon, si l'envie vous prend d'installer une baie dans votre salon, espérons que ces images aient pu vous inspirer. On rigole, on rigole, mais une baie bien rangée, c'est une baie ou la maintenance se fait vite. Surtout si c'est monsieur tout le monde qui doit s'y aventurer, autant éviter les lianes dans tous les sens et le jungle simulator IRL. Un PC bien propre et doté d'une optimisation du câblage, c'est une machine qui chauffe moins, sans flux d'air cassé. À bientôt pour la suite du pr0n !

Coucou, tu veux voir mon câble ?