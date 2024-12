Gainward HD4850 Golden Sample

Gainward qui a récemment basculé sa production vers AMD a lancé sur le marché une carte qui n'est pas dénuée d'intérêt. En effet elle appartient à la gamme des Golden Sample, c'est à dire des cartes overclockées d'usine. Les fréquences passent de 625/993 à 700/1000 MHz, un overclocking malheureusement bien léger voire anecdotique en ce qui concerne la GDDR3. Le ventirad lui reprend le modèle maison qui ne sera pas inconnu aux aficionados de la marque puisque étrenné avec les 8800GT et repris avec les 9600GT. Bref une carte qui a du chien et de l'énergie à revendre, le tout dans un refroidissement et silence plus que bienvenus. La carte est proposée à 159€ auquel vous pourrez soustraire 10% avec le code GFX10, ce qui la ramène à 143€10 seulement, une affaire assurémment! Le site marchand? èldéèlcé pour ceux qui ne suivent pas....

Merci à heuheu notre lecteur pour l'info de l'apparition de la carte au catalogue de LDLC.