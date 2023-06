Nous avons essayé • Icy Dock ToughArmor MB842MP-B

A deux, c'est vraiment mieux ?

Une nouvelle fois la marque taïwanaise Icy Dock nous propose un produit avec un nom à coucher dehors. Le ToughArmor MB842MP-B se présente sous la forme d'une carte PCIe pouvant accueillir non pas une, mais deux SSD au format M.2 NVMe. Il se place sur un port PCIe 16x et permet de gérer deux unités PCIe 4.0. On ne vous en dit pas plus ici, et on vous présente la bête en détail juste après.