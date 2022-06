Il faut croire que l'équipe marketing de Mushkin s'est fait une bonne petite soirée films pour trouver de nouvelles idées pour leurs produits. C'est ainsi que devant un très bon David Lynch, l'idée de Mulholland Drive leur est apparue pour une clé usb. Original ou décevant, cela vous permettra peut être de ne pas oublier son nom...Les capacités annoncées sont de 2, 4, 8, 16 et 32Go et les débits sont censés être très impressionnants. Tellement, qu'ils ne sont d'ailleurs pas mentionnés ! On en saura sûrement plus à leur sortie d'ici quelque temps.