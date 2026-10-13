GeForce RTX 5090 en fin de vie, RTX 5080 24 Go en gestation ?

Le bruit de couloir selon lequel la GeForce RTX 5090 et ses variantes D destinées au marché chinois seraient officieusement rayées du catalogue des GeForce court depuis quelques jours. La décision de NVIDIA de couper la tête de sa gamme Blackwell serait purement matérialiste et pragmatique. Elle permettrait de réallouer toute la production de GPU GB202 aux RTX Pro. La GeForce RTX 5080 telle que nous la connaissons n’aurait toutefois pas vocation à rester indéfiniment le fer de lance par défaut de cette génération. D’après plusieurs sources, une variante munie de 24 Go remplacerait l’actuelle, limitée à 16 Go. Ce, d’ici le premier trimestre 2027.

De toute façon, vu le prix des RTX 5090

Le 10 octobre, la fin de règne de la GeForce RTX 5090 s’est répandue comme une traînée de X. De MEGAsizeGPU à hongxing2020, plusieurs éminences du leak y sont allées de leur déclaration. Le divulgateur précité, réputé, glissait déjà quelques indices sur la suite : une GeForce RTX 5080 armée de 24 Go de VRAM. Il précisait : « Nous avons reçu une notification de l'usine : NVIDIA ne commercialisera plus aucun modèle de RTX 5090, y compris les variantes D. À l'avenir, la GeForce la plus haut de gamme sera la RTX 5080 de 24 Go, tandis que la version de 16 Go sera abandonnée. »

All future GB202 supplies are RTX Pro exclusive — MEGAsizeGPU (@Zed__Wang) October 10, 2026

5090 EOL????，5080 24GB ready ???? https://t.co/FUc1igiwlD — hongxing2020 (@hongxing2020) October 10, 2026

Benchlife a accrédité cette arrivée. Et précisé la concrétisation de cet « avenir ». Nos confrères écrivent dans leur article : « Par ailleurs, NVIDIA prévoirait de lancer une GeForce RTX 5080 équipée de 24 Go de mémoire GDDR7 au premier trimestre 2027. Elle remplacerait l’actuelle GeForce RTX 5080 de 16 Go. À ce jour, les partenaires AIC du fabricant n’auraient toutefois reçu aucun document technique pour commencer son développement. Ils auraient simplement été informés oralement que ces informations leur seraient communiquées prochainement ».

Au moment où nous écrivons ces lignes, les GeForce RTX 5090 disponibles coûtent dans les 6 500 euros sur Amazon. Chez des détaillants comme TopAchat ou LDLC, les références en stock sont plutôt dans les 7 500 euros.

Le fleuron des GeForce Blackwell exploite le GB202. Ce même GPU arme également les RTX PRO 6000 Blackwell — des cartes dotées de 96 Go de mémoire GDDR7 qui coûtent dans les 16 000 dollars / euros actuellement — ainsi que plusieurs références de la série RTX PRO 5000.

Même à son tarif original, la RTX 5090 n’était pas vraiment une carte pour les joueurs. Dans la dernière enquête Steam sur le matériel, elle pèse 0,4 %. La RTX 5080, basée sur le GB203, est beaucoup plus haut dans le classement, avec une popularité de 2,05 %.

Pour le moment, cette dernière reste d'ailleurs beaucoup plus accessible que sa grande sœur. Vous pouvez en acquérir une à partir de 1799 euros chez TopAchat. Sur Amazon, les tarifs sont équivalents. Une version équipée de davantage de VRAM alourdirait toutefois la facture.

Terminons en rappelant que la supputation d'une GeForce RTX 5080 avec 24 Go de mémoire alimente régulièrement les articles depuis plusieurs mois. Fin janvier 2025, une vidéo promotionnelle de MSI montrait une GeForce RTX 5080 Vanguard Launch Edition dont la boîte indiquait cette quantité de VRAM. Depuis, une telle version est surtout pressentie pour être la RTX 5080 SUPER. Une gamme devenue une arlésienne au fil des mois en raison du coût élevé des puces mémoire GDDR7 de 3 Go qui en constitueraient le principal fondement. Qui sait, cette fois, ce sera peut-être la bonne !