NVIDIA allège son DLSS 5 et introduit une Frame Generation plus rapide

Le DLSS 5 est officiellement disponible depuis début septembre. La technologie de rendu neuronal a déjà été largement optimisée depuis sa toute première présentation, mais NVIDIA continue de l’affiner. Elle va d'ailleurs gagner en rapidité et réduire sa consommation de mémoire vidéo sous peu. En outre, elle s’apprête à sortir des terrains de basket pour transfigurer de nouveaux jeux. En parallèle, les GeForce RTX 40 et RTX 50 profitent d’un nouveau mode de génération d’images, annoncé jusqu’à 35 % plus rapide.

Du DLSS 5 davantage optimisé

NVIDIA a annoncé une nouvelle mise à jour du DLSS 5. Selon les dires de l’entreprise, celle-ci réduit de moitié la charge GPU de son modèle de rendu neuronal par rapport à la version de septembre, tout en conservant une qualité visuelle comparable. Le modèle compte désormais environ 118 millions de paramètres, soit une réduction de 24 %. Sa consommation de mémoire vidéo baisse également de 20 % en 4K. NVIDIA prétend que ces ajustements rendent le DLSS 5 dix fois plus rapide que lors de sa présentation initiale, en mars dernier.

Il faut pour le moment croire la société sur parole. Cette mouture sera déployée le 16 octobre sur les GeForce RTX 50, les PC portables RTX Spark et GeForce Now. En jeu, dans NBA 2K27, NVIDIA fait miroiter un gain de performances avoisinant les 40 % par rapport à la version de septembre.

Petit détail amusant. Il y a un mois, la vidéo de présentation avait été réalisée sur un système équipé d’une GeForce RTX 5090. C’est désormais une GeForce RTX 5080. Un indice supplémentaire de la prise de pouvoir de cette référence, apparemment amenée à devenir la nouvelle reine de la série Blackwell. En dehors de ça, la session implique toujours du DLSS 5 3D-Guided Neural Rendering, la Multi Frame Generation en X6, et de la Super Resolution en mode performance.

Des visages moins transmués dans Hogwarts Legacy

Les moddeurs ont injecté le DLSS 5 dans tout un tas de jeux (et aussi sur les cartes graphiques des concurrents). Cependant, NBA 2K27 reste le seul titre à en profiter, officiellement. Ceux qui préfèrent le Quidditch au basket ah non, il n’y en a pas dans Hogwarts Legacy, alors disons ceux qui sont plus team Harry Potter que Tony Parker, auront l’occasion de découvrir la magie du DLSS 5 baguette en main sur le jeu précité à partir du 5 novembre.

Pour l’occasion, NVIDIA a montré comment il infusait dans la production d'Avalanche Software. Le résultat diffère nettement de celui montré dans la démonstration de mars. Les visages des personnages sont moins modifiés et restent plus proches du rendu original. Ironiquement, les mods autorisent les joueurs à ajuster l’intensité des effets, tandis que les implémentations officielles laissent ce soin aux développeurs.

Enfin, Where Winds Meet suivra fin novembre. La date exacte n’est pas encore fixée. Sur les captures, les changements sont bien plus flagrants que sur Hogwarts Legacy.

NVIDIA prévoit aussi d’intégrer sa technologie à RTX Remix dès le 23 octobre. Les utilisateurs auront ainsi un levier pour appliquer le rendu neuronal à des jeux plus anciens, avec des réglages portant sur les objets, les effets visuels et les zones concernées.

Un nouveau mode de génération d’images pour les RTX 40 et 50

Enfin, NVIDIA introduit dès ajourd'hui un mode Performance pour la DLSS Frame Generation. Baptisé Preset C, il offrirait jusqu’à 35 % gains sur une GeForce RTX 5060.

Pour y parvenir, NVIDIA remplace le modèle d’IA chargé du calcul du flux optique par un algorithme plus léger. Cette étape contribue à déterminer les mouvements entre les images générées. Le changement réduit donc la charge de traitement, au prix de quelques compromis sur la qualité d’image. L’entreprise les qualifie de « légers ».

Ce mode fonctionne avec la génération d’images classique en x2, ainsi qu'avec la Multi Frame Generation et la Dynamic Multi Frame Generation. Il est compatible avec les GeForce RTX 40 et RTX 50, et peut être activé depuis les paramètres DLSS Override de la version bêta de l’application NVIDIA.

NVIDIA n’a pas encore publié de comparatifs visuels. Vous trouverez la procédure d’installation sur l’article source si vous souhaitez l’expérimenter.