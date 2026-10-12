Microsoft anticipe lâ€™expiration des certificats Windows Update, mais il nâ€™y a pas pÃ©ril dans la demeure

Microsoft anticipe lâ€™expiration des certificats Windows Update, mais il nâ€™y a pas pÃ©ril dans la demeure

Microsoft anticipe lâ€™expiration des certificats Windows Update, mais il nâ€™y a pas pÃ©ril dans la demeure

Une fois nâ€™est pas coutume, nous allons parler de Windows autrement que pour Ã©voquer des bogues. Pire encore, pour vous inciter Ã garder votre systÃ¨me Ã jour ! Sans pour autant clamer que votre PC risque de perdre lâ€™accÃ¨s Ã Windows Update en 2027, ni verser dans lâ€™annonce alarmiste.

En effet, Microsoft, qui vient de souffler les cinq ans de Windows 11, a prÃ©cisÃ© en fin de semaine derniÃ¨re son calendrier de renouvellement des certificats utilisÃ©s par Windows Update. Les PC qui ne les auront pas reÃ§us perdront lâ€™accÃ¨s au service et ne recevront plus de mises Ã jour automatiques par ce biais. Pas dâ€™inquiÃ©tude, cette opÃ©ration sera transparente pour lâ€™Ã©crasante majoritÃ© des utilisateurs. En revanche, pour ceux qui utilisent encore Windows 10 sans avoir adhÃ©rÃ© au programme de support Ã©tendu, câ€™est une raison supplÃ©mentaire de sâ€™y inscrire.

Mai et juin 2027

Les certificats de sÃ©curitÃ© de Windows Update servent Ã vÃ©rifier que les PC communiquent bien avec les serveurs lÃ©gitimes du service. Les certificats actuels expireront les 17 mai et 19 juin 2027, selon les versions de Windows.

Les appareils recalÃ©s perdront alors lâ€™accÃ¨s Ã Windows Update et ne recevront plus de mises Ã jour automatiques par ce biais. Microsoft recommande donc de mettre Ã niveau les machines fonctionnant avec une version de Windows qui nâ€™est plus prise en charge.

Comme rapportÃ© plus haut, la plupart des utilisateurs nâ€™ont rien Ã faire. Microsoft distribue les nouveaux certificats via les mises Ã jour mensuelles habituelles. Windows 11 25H2 et les versions ultÃ©rieures, dont la rÃ©cente 26H2, sont dÃ©jÃ parÃ©s. Pour Windows 11 24H2, il faut en revanche la mise Ã jour de sÃ©curitÃ© de septembre 2025 ou une version plus rÃ©cente.

Les autres versions prises en charge de Windows 11 et Windows 10 devront avoir reÃ§u la mise Ã jour de sÃ©curitÃ© de juillet 2026 ou une version ultÃ©rieure. La date limite est fixÃ©e au 19 juin 2027. Elle tombe un mois plus tÃ´t, le 17 mai, pour Windows 10 Enterprise 2019 LTSC, Windows Server 2019 et Windows Server 2016.

Les particuliers qui utilisent encore Windows 10 sans avoir adhÃ©rÃ© au programme de mises Ã jour de sÃ©curitÃ© Ã©tendues (ESU) sont les plus concernÃ©s. DÃ©jÃ , ce manquement signifie que depuis la fin du support du systÃ¨me, en octobre 2025, leur PC mutin ne reÃ§oit plus les correctifs de sÃ©curitÃ© mensuels. Le renouvellement des certificats ne change donc pas grand-chose Ã court terme pour ces machines, dÃ©jÃ hors-la-loi. Mais il compliquera dâ€™autant plus leur retour dans le rang en leur faisant perdre lâ€™accÃ¨s Ã Windows Update, le service chargÃ© de distribuer les correctifs de sÃ©curitÃ© aux systÃ¨mes disciplinÃ©s.

Microsoft a concÃ©dÃ© la couverture ESU jusquâ€™au 12 octobre 2027. Il est donc encore temps de sâ€™inscrire au programme et dâ€™installer les mises Ã jour nÃ©cessaires. Mieux vaut le faire dÃ¨s Ã prÃ©sent pour rester protÃ©gÃ© et rÃ©cupÃ©rer les nouveaux certificats. Ceux-lÃ garantiront simplement une couverture jusquâ€™Ã lâ€™Ã©chÃ©ance complÃ¨te du programme.

En dehors de ce cas, il reste plusieurs mois pour agir â€” et plus gÃ©nÃ©ralement ne rien faire. Mais nous nâ€™allons pas blÃ¢mer Microsoft de prendre les devants. Par ailleurs, si Windows Update ne propose rien, il est toujours possible de rÃ©cupÃ©rer le correctif nÃ©cessaire dans le Catalogue Microsoft Update.