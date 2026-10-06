Windows 11 a 5 ans : alors, qui qu’c’est qui l’a finalement adopté ?

Fin 2021, on se demandait qui qu'c'est qui a mis à jour vers Windows 11 ? Interrogation qui intervenait quelques semaines après les débuts de cette version du système d’exploitation. Celle-ci est en effet officiellement disponible depuis le 5 octobre 2021. Elle vient donc de souffler sa cinquième bougie il y a quelques heures. Et désormais, il serait plus à propos de demander qui qu'c'est qui a mis à jour vers la 26H2 et qu'a vu l'usage RAM de son ordi diminuer ?

En attendant, d’après les dernières données de StatCounter, Windows 11 représente 71,5 % des installations de l'OS sur PC de bureau, contre 27,8 % pour Windows 10.

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Séduit ou résigné ?

Chez les joueurs Steam, ces parts sont respectivement de 71,34 % et 23,61 % dans la dernière enquête. C’est légèrement plus, 75,08 %, si l’on garde strictement les mêmes critères, c’est-à-dire qu'on se borne aux PC sous cet OS. À peu de choses près, les ordres de grandeur sont donc les mêmes.

En début d’année, Windows 11 a franchi le cap du milliard d'utilisateurs. Plus rapidement que Windows 10, puisqu'il l'a atteint en 1 576 jours, contre 1 706 jours pour son prédécesseur, selon les comptes de TheVerge. Seulement, la comparaison a ses limites. Déjà parce que Windows 10 avait succédé bien plus rapidement à Windows 8 et 8.1. Et aussi parce que la fin du support de cette version en octobre 2025 a certainement donné un sérieux coup de pouce au nouveau système de Microsoft. Pas de malentendu, il reçoit toujours des correctifs de sécurité. Cette concession, initialement accordée pour un an, a d'ailleurs été prolongée de douze mois supplémentaires.

Ce qui apparaît très clairement, c’est que cette fin de Windows 10 a incité les utilisateurs à migrer vers son successeur. Chez StatCounter, les courbes ne se sont croisées au carrefour des 48 points qu’en juin 2025. Néanmoins, ce n’est véritablement qu’à partir de janvier et février 2026 que l’écart s’est creusé dans les données du site précité. Rappelons tout de même que Microsoft ne fournit pas de statistiques officielles et que les chiffres de StatCounter sont des estimations, (tout de même issues de plus d'un million de sites, pour des milliards de pages vues), qui reposent sur les visites web, pas sur un inventaire des PC.

© StatCounter

Quoi qu’il en soit, nous pouvons conjecturer les deux facteurs susceptibles d’avoir contribué à ce décrochage : les renouvellements de machines, lesquels se seraient accélérés début 2026 notamment par anticipation des hausses du prix des PC imputables à la flambée du coût de la mémoire et du stockage, ainsi que les migrations de parcs informatiques professionnels.

Mais gageons que tout le monde n'a pas sauté dans le train de Windows 11 par enthousiasme. Ses exigences matérielles, comme la présence d'un TPM 2.0, laissent sur le quai une quantité non négligeable de machines capables de faire tourner Windows 10. Quant à l'intégration croissante de fonctions d'IA, elle a également alimenté les récriminations.

Les joueurs restent pour leur part largement inféodés à l’écosystème Windows. Des distributions Linux, SteamOS en tête, essayent d’incarner des alternatives crédibles. De nombreuses initiatives sont en cours, mais, en l’état, beaucoup restent balbutiantes.