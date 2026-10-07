ASUS coupe le sifflet du NUC 14 Essential avec une version Fanless

En 2024, dans un article consacré au NUC 14 Essential, nous regrettions la présence d’une petite soufflerie. Deux ans plus tard, ASUS finit par décliner son NUC 14 Essential dans une version Fanless. Comme son nom l’indique, ce mini-PC abandonne son ventilateur au profit d’un refroidissement entièrement passif. Il embarque des processeurs Intel Alder Lake-N, tous limités à 6 W de PDT (puissance de dissipation thermique).

Un NUC 14 Essentiel muet

ASUS destine cette machine aux environnements professionnels et commerciaux. Elle est présentée pour la bureautique, l’affichage numérique, les points de vente ou encore les usages en périphérie de réseau. Le constructeur vante une certification MIL-STD-810H et des systèmes aptes à fonctionner 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

La fiche technique liste trois processeurs Alder Lake-N : les Intel N100, N150 et N250. Ces trois puces possèdent toutes quatre cœurs et ont un TDP de 6 W. Le N100 monte jusqu’à 3,4 GHz, le N150 jusqu’à 3,6 GHz, et le N250 jusqu’à 3,8 GHz. Pour la partie graphique, c’est un iGPU à 24 unités d’exécution. Les fréquences vont de 750 MHz à 1,25 GHz pour le N250 (1 GHz pour le N150).

Le NUC 14 Essentiel propose également ces références, mais au côté des N97 (cTDP 12W) et N355 (TDP 15W). Ces processeurs sont ici écartés, sans doute à cause de leur puissance trop élevée pour être contenue dans un si petit boîtier sans l'aide d'un ventilateur.

En passant, notez que le N100 apparaît sur la page de présentation et dans la datasheet, mais pas sur les caractéristiques détaillées du site. Cette dernière semble de fait contenir quelques erreurs. Elle renseigne par exemple une barrette de 8 Go de DDR5-5600 SO-DIMM incluse, alors que ces Alder Lake-N sont officiellement caractérisés pour de la DDR5 à 4800 MT/s. Le poids annoncé de 1,19 kg est aussi bien différent de celui-ci rapporté dans la fiche technique ci-dessous. C'est donc celle-ci que nous gardons pour référence.

Le stockage principal repose sur un M.2 2280 en PCIe 3.0 x4. Un second emplacement M.2 2242 est prévu pour un SSD SATA. ASUS propose également une version barebone, sans mémoire ni stockage.

Le boîtier mesure 135 × 115 × 45 mm, pieds exclus, et pèse environ 650 grammes dans sa configuration complète. Son volume atteint 0,74 litre. Pour la comparaison, un NUC 14 Essential pas passif fait 135 x 115 x 36 mm pour 480 ou 470 grammes selon le modèle.

Sinon, la connectique est toujours bien complète pour une machine de ce format. Le NUC 14 Essential Fanless propose notamment une sortie HDMI 2.1, un DisplayPort 1.4 ou encore un port USB-C / DisplayPort 1.4. De quoi piloter simultanément jusqu’à trois écrans 4K. En tout, sept ports USB sont répartis entre les faces avant et arrière.

On trouve aussi un port 2,5 GbE. Quant au sans-fil, il faut s'en remettre au Wi-Fi 6E et au Bluetooth 5.3. Enfin, ASUS fournit un support VESA pour fixer le mini-PC derrière un écran.

L’entreprise n'a pour l'instant communiqué ni tarif ni date de disponibilité selon les régions (source via FanLessTech).