Lâ€™enquÃªte Steam de septembre chamboule la hiÃ©rarchie, du GPU Ã la RAM en passant par le CPU !

Lâ€™enquÃªte Steam de septembre chamboule la hiÃ©rarchie, du GPU Ã la RAM en passant par le CPU !

Lâ€™enquÃªte Steam de septembre chamboule la hiÃ©rarchie, du GPU Ã la RAM en passant par le CPU !

Lâ€™enquÃªte Steam sur le matÃ©riel et les logiciels de septembre 2026 rÃ©vÃ¨le plusieurs Ã©volutions notables. Des bouleversements sur les trois aspects clefs dâ€™un PC â€” CPU, GPU, RAM â€”, et pas systÃ©matiquement sur des points de bascule qui Ã©taient dÃ©jÃ saillants dans les prÃ©cÃ©dentes. Cet instantanÃ© dessine ainsi un portrait bien diffÃ©rent du PC typique du joueur Steam. Restera Ã voir dans quelle mesure il reflÃ¨te la rÃ©alitÃ©.

PC Building Simulator

La RTX 5070 au top

Attaquons dâ€™emblÃ©e par la catÃ©gorie phare, celle des cartes graphiques. Historiquement dominÃ©e par les GeForce de classe XX60, elle consacrait encore la rÃ©fÃ©rence Ampere de ce rang le mois dernier.

Celle-ci vient carrÃ©ment d'Ãªtre Ã©jectÃ©e du podium. Elle dÃ©gringole Ã la quatriÃ¨me position. Ce dÃ©classement nâ€™est pas exclusivement imputable Ã sa baisse de popularitÃ©. En effet, elle ne perd que 0,26 point sur le mois, et reste Ã 3,66 % de PDM. Non, la raison, c'est la renversante poussÃ©e de trois cartes Blackwell, Ã savoir les GeForce RTX 5060, RTX 5060 Ti et RTX 5070. Cette derniÃ¨re, naguÃ¨re troisiÃ¨me, progresse de 2,38 points et sâ€™arroge la premiÃ¨re place, avec 6,15 % (une valeur anormalement haute).

Dâ€™autres GeForce de la mÃªme gÃ©nÃ©ration, mais aussi des Ada, gagnent des parts. Toutes les autres solutions graphiques rÃ©gressent. ConcrÃ¨tement, seules neuf cartes sont dans le vert ce mois-ci. Toutes sont marquÃ©es du sceau vert de NVIDIA ! En consÃ©quence, la sociÃ©tÃ© domine plus que jamais la catÃ©gorie Â« Utilisation de la carte graphique par fabricant Â» : 75,97 % contre 72,88 % le mois dernier.

Avouons que ce classement nous laisse un peu circonspects. Dâ€™autant quâ€™au moment oÃ¹ nous Ã©crivons ces lignes, la GeForce RTX 5070 la moins onÃ©reuse chez TopAchat est Ã â€¦ 969,99 euros. Les prix des cartes ont explosÃ© un peu partout dans le monde, de la Chine aux Ã‰tats-Unis. Ce nâ€™est pas une spÃ©cificitÃ© franÃ§aise.

Un autre revirement sâ€™observe du cÃ´tÃ© de la RAM. Il peut paraÃ®tre tout aussi contre-intuitif au regard du prix actuel de la mÃ©moire. Ã€ moins que les clients aient tout de mÃªme achetÃ© des modules, redoutant que les tarifs ne continuent Ã augmenter au cours des prochaines semaines. Toujours est-il que 32 Go sâ€™impose dÃ©sormais comme la configuration mÃ©moire la plus rÃ©pandue. Un tel pool gagne 4,77 points sur un mois, quand celui de 16 Go rÃ©gresse de 3,38 points. Glissement qui fait passer le premier Ã 42,22 % et le second Ã 37,82 %. Toutes les autres quantitÃ©s sont loin derriÃ¨re ; la troisiÃ¨me est celle de 8 Go, Ã 6,47 %. En se limitant Ã Windows, les chiffres diffÃ¨rent trÃ¨s lÃ©gÃ¨rement, mais la tendance est la mÃªme.

Sous Windows seulement

La derniÃ¨re interversion Ã©tait prÃ©visible. Les CPU 8 cÅ“urs sâ€™Ã©taient imposÃ©s sur lâ€™ensemble des systÃ¨mes il y a quelques enquÃªtes de cela. Mais sous Windows, les 6 cÅ“urs rÃ©sistaient. Ils viennent aussi de cÃ©der sur le terrain microsoftien. Ils reculent de 0,39 point pour tomber Ã 27,84 %, quand leurs rivaux mieux armÃ©s gagnent 2,1 points pour sâ€™Ã©tablir Ã 30,05 %.

Les 8 Go de VRAM restent la norme sous Windows en revanche, avec 35,78 %. La croissance de la RTX 5070 fait logiquement grossir la part des 12 Go, laquelle passe Ã 17,04 %.

Rappelons que la participation Ã lâ€™enquÃªte matÃ©rielle de Steam est volontaire et anonyme. Il ne sâ€™agit donc que dâ€™une photographie, possiblement tronquÃ©e, d'une situation Ã un moment donnÃ©. Alors avant de tirer des conclusions, attendons au moins la prochaine.