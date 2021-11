La marque française ne rate pas la messe d'origine américaine du Black Friday et propose elle aussi des réductions sur ses produits de « conforts » pour jouer (ou pas) devant son PC. Petit rappel, REKT fait avant tout dans le mobilier de bureau destiné à accueillir derrière ou écran. À quoi ressemblent les promotions de la maison ? C'est simple, il y a des remises pouvant aller jusqu'à 30 % selon le produit, ce qui vous permettra dans le meilleur des cas d'économiser 150 €. C'est toujours bon à prendre, par exemple si vous en avez marre de votre bureau IKEA en carton ou que la chaise de jardin en plastique blanc ne vous convient plus, ou dans les cas extrêmes, si votre moitié vient de vous quitter avec tous les meubles (mais en vous laissant le PC, ouf).

RGO Business, BG1-RS et ULTIM8. Faites votre choix !

Bref, quelle que soit votre motivation, c'est une très bonne occasion aussi de se faire un peu plaisir entre deux tests PCR et doses de vaccins. Si c'est un bureau qu'il vous faut, REKT vous propose le R-Desk 110 (qui fait donc 110 cm de long) à 139 € au lieu de 199 €, ainsi que le RGo Desk à 359 € au lieu de 499 €. L'occasion ici de vous rappelez que nous avons eu le loisir de tester le R-Desk dans sa version 160 et le RGo Touch Desk 140, n'hésitez donc pas à relire le dossier pour vous conforter (ou pas) dans votre (in)décision.

À la recherche d'une chaise ? Les gamers purs et durs ou ceux avant tout à la recherche du confort d'un fauteuil de bagnole de course pourront s'orienter vers le BG1-RS ou la ULTIM8 — la première est à 229 € au lieu de 269 €, la seconde à 299 € au lieu de 349 €. Enfin, en matière d'outil plus ergonomique, passe-partout et business-like, les RGo sont des références avec lesquelles il faut compter et ça tombe bien, puisque la RGo voit son prix fondre de 120 € pour atteindre les 379 €, tandis que la RGo Max Business en perd 150 € pour partir désormais à 549 €.

Ce ne sont là que quelques exemples. En réalité, la quasi-totalité du catalogue REKT est affectée par le Black Friday. Pour découvrir tout ça, il faut se rendre sur la boutique du fabricant et nulle part ailleurs, via les liens indiqués ci-dessous !