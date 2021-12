Écrit par Le comptoir | 16 Décembre 2021

Guide d’achat de Comptoir • les CPU

4e trimestre 2021 - 1er trimestre 2022

Alors que la pandémie de COVID est toujours à nos portes, le marché du CPU a - par chance - été moins touché par les pénuries et autres inflations démesurées que d'autres composants. Si le segment n'est pas non plus au top de sa forme, la nouveauté apportée par la génération Alder Lake de chez Intel permet aux bleus de revenir sous les feux de la rampe avec, cette fois-ci un placement compétitif pour bien des applications.

Si vous êtes néophytes, rappelons que le processeur est défini selon plusieurs critères : une architecture d’où sont extraites les différentes gammes souvent liées à une finesse de gravure que l’on préfère minimiser, une fréquence (en GHz, enfin, normalement), une quantité de cœurs avec ou sans multi-threading, et une enveloppe thermique limitant — en théorie tout du moins — la consommation.

• Le marché ces derniers mois*

D’après diverses sources (presse spécialisée, logiciels spécialisés, steam, ou GFK) voilà des estimations du paysage hardware gaming - sous Windows - côté CPU. Pour l'anecdote, il semblerait que les linuxiens soient proches de la parité dans les configurations estimées. Côté Windows, Zen 3 emboitant le pas à un Zen 2 déjà convainquant confirment la bonne forme d'AMD qui continue à grappiller des parts à son concurrent historique. À voir comment cette tendance poursuivra sa route avec l'arrivée tonitruante d'Alder Lake et de ses déclinaisons – côté CPU comme chipset – moins onéreuses à suivre début 2022, Alder qui d'ailleurs fait son entrée dans le guide avec ses qualités certaines.

(*) : pour cette nouvelle fournée de stats de marché, nous avons élargi l'arrondi des valeurs afin de vous donner des tendances plus réalistes que des chiffres à virgule soumis à divers facteurs.

Parts de marché/ 32 % Parts de marché/ 68 % decacœurs et au delàààà • ▲ 3 % octocœurs • ▲ 17 % hexacœurs • ▲ 33 % quadricœurs • ▼ 35 % doublecœurs • ▼ 12 %

• usage principal : Bureautique/HTPC

Pour une utilisation tranquillou avec la télévision, lire des films ou simplement surfer en toute tranquillité sur le web, nul besoin de casser sa tirelire. Il vaut mieux cependant opter pour des modèles peu gourmands en énergie et équipés d’une partie graphique un tant soit peu solide, car les cartes graphiques sont ici un luxe que beaucoup éviteront. Pour cet usage bureautique ou HTPC, voici notre choix.

Nombre restreint de nouveautés obligeant, le segment des APU ne bouge pas ce semestre : pour de l'entrée de gamme, Intel demeure roi faute de concurrence (la disponibilité étant par contre encore hasardeuse). Quant aux alternatives plus coûteuses, mieux faut se fournir chez AMD pour bénéficier de plus de coeurs et d'un iGPU ô combien plus performant.

Entrée de gamme Milieu de gamme Haut de gamme Pentium Gold G6400 socket LGA1200 Core i3 10100 socket LGA1200 Ryzen 5 4300GE socket AM4 Je ne suis pas bien sûr, ça vaut quoi ces CPU déjà ? Pas censé être en vente, mais (parfois) disponible ! prix conseillé : 65 € prix conseillé : 85 € prix conseillé : 170 € • 2C/4T Skylake (dernier 14 nm bleu) • iGPU basique mais présent • TDP (35 W) très faible • 4C/8T Skylake (dernier 14 nm bleu) • iGPU basique mais présent • TDP contenu (65 W) • 4C/8T Zen2 (7 nm) • iGPU VEGA 6 plus performant • TDP contenu (65 W) • Ventirad honorable Pour plus de polyvalence

Ryzen 5 5600G socket AM4 Un peu de lecture ? • 6C/12T Zen3 (7 nm) • iGPU VEGA 7 permettant du jeu léger • TDP contenu (65 W) • Ventirad honorable • Plateforme B550 peu onéreuse, compatible PCIe 4.0 prix conseillé : 275 €

Street price à l’instant T

• usage principal : gaming

Avec la poussée magistrale d’AMD dans le domaine des processeurs, les titres triple A récents tirent désormais complètement parti des processeurs à plusieurs cœurs. Dans un souci de durabilité, il nous apparaît donc fortement recommandable de baser sa configuration pour un usage ludique sur un quad-core au minimum. Les tarifs grimpent légèrement par rapport à une configuration HTPC sans pour autant tomber dans l’excessif, probablement grâce à l’absence d’iGPU chez les rouges et l’affaire des CPU d’ancienne génération.

Après un retour en force d'Intel le semestre dernier sur l'entrée de gamme grâce à un Comet Lake et son refresh aux performances attrayantes pour le prix quand il s'agit de jeux, voilà qu'Alder Lake et son 10 nm tant désiré (enfin, Intel 7 depuis le renommage) parachève la conquête avec la prise du haut de gamme. Un placement qui sera peut-être chamboulé par le futur refresh sauce 3D V-Cache de Zen 3, mais en attendant, pour du jeu, 'faut prendre du bleu !

Entrée de gamme Milieu de gamme Haut de gamme Core i3 10100F socket LGA1200 Core i5 11400F socket LGA1200 Core i5 12600K socket LGA1700 Un pwal de lecture pour le moral, car c’est bon (pour le moral) prix conseillé : 95 € prix conseillé : 220 € prix conseillé : 340 € • 4C/8T Skylake (dernier 14 nm bleu) • iGPU désactivé pour un tarif plancher • Visibilité sur une upgrade Rocket Lake • TDP de 65 W tout à fait convenable • 6C/12T Rocket Lake (dernier 14 nm bleu) • Avant-dernière microarchitecture en date des bleus • iGPU désactivé pour un tarif plancher • Compatibilité PCIe 4.0 • TDP de 65 W tout à fait convenable • 6+4C/16T Alder Lake (Intel 7) • Dernière microarchitecture en date des bleus • Compatibilité DDR4, plus accessible financièrement • Compatibilité PCIe 5.0 et PCIe 4.0 • Performance single-core défiant toute concurence sur les P-Core Top moumoute Core i7 12700K socket LGA1700 Un peu de lecture ? • 8+4C/20T Alder Lake (Intel 7) • Dernière microarchitecture en date des bleus • Compatibilité DDR5 pour toujours plus de performances • Compatibilité PCIe 5.0 et PCIe 4.0 • Performance single-core défiant toute concurence sur les P-Core prix conseillé : 470 €

Street price à l’instant T

• usage principal : workstation*

Depuis Zen2 et leurs cœurs à foison, le choix n’est pas difficile pour qui souhaite faire autre chose que du jeu et nécessite des performances de premier rang. Rendu 3D, montage vidéo, encodage, programmation, machines virtuelles, sans compter le streaming devenu populaire ces dernières années... Autant d’utilisations applicatives plus ou moins lourdes d’une station de travail qui préfèrent les machines fortement multicœurs, d’où la dominance rouge, et ce depuis quelques années maintenant. La question sera plutôt résolue en fonction du portefeuille : de fait, les nouveaux venus sont (bien) plus performants, mais leur prix à nombre de cœurs égal est en augmentation par rapport à la génération précédente. Notez que les choix ci-dessous seront parfaitement à même de remplir une fonction dédiée au gaming.

La surprise créée par Alder Lake a entraîné un remplacement conséquent de notre panel dédié à l'applicatif. En effet, l'architecture hétérogène choisie par les bleus permet d'intégrer plus de coeurs sur un même die sans en exploser le coût ; un choix qui se ressent sur le ratio performance/prix. Ainsi, la nouvelle microarchitecture bleue se retrouve favorisée par rapport à Zen 3... lorsqu'un modèle de la même trempe est disponible - un i5, un i7 et un i9 seulement, ce n'est pas énorme !

(*): Si, auparavant, le segment HEDT était occupé par des modèles multicœurs directement hérités des gammes serveur, utilisant des sockets plus volumineux et des prix exorbitants, le retour en grâce d’AMD a permis de repousser la séparation avec les modèles grand public en proposant des configurations extrêmement performantes sur le socket AM4. Ainsi, nous considérons que l’achat d’un Threadripper (ou d’une plateforme X299 Intel, dans le cas de besoins spécifiques) relève davantage d’une utilisation semi-professionnelle, et n’est donc pas abordé dans ce guide. Étant donné la somme à débourser pour un tel bousin, nous vous invitons donc plutôt à vous tourner vers les tests de comptoir qui leur sont dédiés, ici pour le dernier 3990X et là pour un trio mêlant Intel et AMD.

Entrée de gamme Milieu de gamme Haut de gamme Ryzen 5 5600X socket AM4 Core i5 12600K socket LGA1700 Ryzen 9 5900X Socket AM4 Momenclatures hautement techniques de Comptoir prix conseillé : 320 € prix conseillé : 340 € prix conseillé : 530 € • 6C/12T de dernière génération • TDP plus que raisonnable (65 W) • Fréquences débloquées si besoin • Ventirad correct fourni (Wraith Stealth) • 6+4C/16T Alder Lake (Intel 7) • Dernière microarchitecture en date des bleus • Compatibilité DDR4, plus accessible financièrement • Compatibilité PCIe 5.0 et PCIe 4.0 • Performance single-core défiant toute concurence sur le P-Core • 12C/24T de dernière génération (7 nm) impressionnant sur un socket grand public • Perf/€ imbattable • Entre desktop et HEDT.. Mais attention au bon choix de la carte mère ! Top moumoute Core i9 12900K

socket LGA1700 Un peu de lecture ? • 8+4C/24T Alder Lake (Intel 7) • Dernière microarchitecture en date des bleus • DDR5 obligatoire pour des performance optimales • Compatibilité PCIe 5.0 et PCIe 4.0 • Performance single-core défiant toute concurence sur les P-Core prix conseillé : 650 € (et un demi-mars !)

Street price à l’instant T